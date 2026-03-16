AEGEAN: Επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς Τελ Αβίβ, Ερμπίλ, Βαγδάτη, Βηρυτό, Ντουμπάι, Ριάντ και Αμάν

Σε επιπλέον ακυρώσεις πτήσεων από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι, του Ριάντ και του Αμάν προχωρά η AEGEAN, λόγω των συνεχιζόμενων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα:

Οι πτήσεις από και προς το Ντουμπάι και το Ριάντ ακυρώνονται έως και τις βραδινές ώρες της 19ης Απριλίου 2026

Οι πτήσεις από και προς τη Βηρυτό και το Αμάν ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026

Οι πτήσεις από και προς το Τελ Αβίβ ακυρώνονται έως τις βραδινές ώρες της 23ης Απριλίου 2026

Οι πτήσεις από και προς το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη ακυρώνονται έως τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Μαΐου 2026

Oι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος.

Επιπλέον, η AEGEAN ενημερώνει ότι, με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Ριάντ, το Ντουμπάι, το Αμάν, τη Βηρυτό και το Τελ Αβίβ από τις 19 έως και τις 30 Απριλίου, παρέχει τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, τροποποίησης των πτήσεών τους είτε μέσω δωρεάν επανέκδοσης και αλλαγής των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαΐου 2026, είτε μέσω ακύρωσης της κράτησης και έκδοσης credit voucher για μελλοντική χρήση.

Αντίστοιχη δυνατότητα παρέχεται και στους επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Ερμπίλ και τη Βαγδάτη για πτήσεις από τις 25 Μαΐου έως και 7 Ιουνίου 2026 και για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 30 Ιουνίου 2026.

Η AEGEAN αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com.