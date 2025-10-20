ΑΒ Eshop: 10 Χρόνια μαζί και το γιορτάζουμε με μοναδικές προσφορές!

Η ΑΒ Βασιλόπουλος γιορτάζει τα 10 χρόνια λειτουργίας του AB Eshop, του μεγαλύτερου online supermarket στην Ελλάδα και προσκαλεί όλους τους καταναλωτές σε μια δίμηνη γιορτή γεμάτη εκπλήξεις και προωθητικές ενέργειες. Καθ’ όλη τη διάρκεια Οκτωβρίου έως και το τέλος Νοεμβρίου, οι επισκέπτες του www.ab.gr και οι χρήστες του AB App θα ανακαλύπτουν κάθε εβδομάδα κάτι νέο - ειδικές προσφορές, δώρα και μοναδικές εμπειρίες αγορών για τα 10 χρόνια AB Eshop.

Από το 2015, με το λανσάρισμα του πρώτου ηλεκτρονικού καταστήματος ως AB Click2Shop, μέχρι σήμερα, το AB Eshop έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο ολοκληρωμένα και αξιόπιστα ηλεκτρονικά supermarkets της χώρας. Με παρουσία στην Αττική, σε 38 μεγάλες πόλεις και νησιά και με πάνω από 12.000 προϊόντα, από το 2015, έχουμε παραδώσει πάνω από τέσσερα εκατομμύρια παραγγελίες.

Το AB Eshop προσφέρει χιλιάδες προσφορές και παραδόσεις αυθημερόν ακόμα και εντός 60 λεπτών, από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο, από τις 7:30 π.μ. έως και τις 10 μ.μ. Με την υπηρεσία AB Collect, οι πελάτες μπορούν να πραγματοποιούν τις παραγγελίες τους online και να παραλαμβάνουν εύκολα από το κατάστημα της επιλογής τους.

Το Home Shop Center, το μεγαλύτερο «dark store» της Ελλάδας, συμπληρώνει φέτος 5 χρόνια λειτουργίας και αποτελεί την «καρδιά» των online αγορών της ΑΒ Βασιλόπουλος. Σε αυτό το χρονικό διάστημα τα φορτηγά του έχουν διανύσει πάνω από εφτά εκατομμύρια χιλιόμετρα, εξυπηρετώντας καθημερινά χιλιάδες παραγγελίες στην Αττική με συνέπεια, ταχύτητα και φροντίδα.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα: www.ab.gr ή να κατεβάσουν το AB App για iOS και Android.