ΑΒ Βασιλόπουλος και Enerwave ενώνουν δυνάμεις με όφελος για τα ελληνικά νοικοκυριά

Η ΑΒ Βασιλόπουλος προχωρά σε στρατηγική συνεργασία με την Enerwave, κορυφαίο πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, φυσικού αερίου και ενεργειακών υπηρεσιών, ενισχύοντας περαιτέρω το δίκτυο συνεργασιών που αναπτύσσει με στόχο τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για τους πελάτες της.

Στο πλαίσιο της ενέργειας, με κάθε νέα σύνδεση σταθερού προγράμματος ηλεκτρικού ρεύματος ή/και φυσικού αερίου της Enerwave, σε εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα, οι πελάτες της ΑΒ Βασιλόπουλος εξασφαλίζουν επιταγή έκπτωσης αξίας 6€ κάθε μήνα για διάστημα 12 μηνών.

Η νέα αυτή πρόταση έρχεται να συνδέσει την ενεργειακή σταθερότητα με ένα απτό οικονομικό όφελος για τα ελληνικά νοικοκυριά, προσφέροντας προβλεψιμότητα στις χρεώσεις ενέργειας και παράλληλα ενίσχυση της καθημερινής αγοραστικής τους εμπειρίας.

Μέσα από τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η ΑΒ Βασιλόπουλος διευρύνει το αποτύπωμα του AB Partnerships Ecosystem, αξιοποιώντας στρατηγικές συνέργειες που ανταποκρίνονται σε σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών και ενισχύουν έμπρακτα τον οικογενειακό προϋπολογισμό.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεργασίας με την Enerwave, θα υλοποιηθούν επιπλέον στοχευμένες ενέργειες σε επιλεγμένα καταστήματα της ΑΒ Βασιλόπουλος, ενισχύοντας περαιτέρω την ενημέρωση, την εμπειρία και τα οφέλη για τον καταναλωτή.