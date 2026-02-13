ΑΒ Βασιλόπουλος: Επεκτείνεται στη Βόρεια Ελλάδα - Στόχος τα 100 νέα franchise το 2026

Η εξαγορά των σούπερ μάρκετ «Αγορά Ναταλί» στη Θεσσαλονίκη από την ΑΒ Βασιλόπουλος σηματοδοτεί μια νέα φάση ενίσχυσης του δικτύου franchise της αλυσίδας, σε μια περίοδο όπου ο ανταγωνισμός στην οργανωμένη λιανική τροφίμων παραμένει έντονος και οι ισχυροί παίκτες επιδιώκουν να διευρύνουν την παρουσία τους τόσο στα μεγάλα αστικά κέντρα όσο και στην περιφέρεια.

Η κίνηση αφορά την προσθήκη 12 καταστημάτων στο υφιστάμενο δίκτυο franchise της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας το αποτύπωμά της στη Βόρεια Ελλάδα. Πρόκειται για μια εξαγορά που δεν αλλάζει απλώς τους αριθμούς, αλλά εντάσσεται σε έναν ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό. Η συγκεκριμένη τοπική αλυσίδα κατέγραψε τζίρο 9 εκατ. ευρώ το 2024, στοιχείο που δείχνει ότι πρόκειται για μια ώριμη επιχειρηματική δραστηριότητα με εδραιωμένη πελατειακή βάση.

Η Θεσσαλονίκη αποτελεί διαχρονικά μια αγορά με ιδιαίτερη βαρύτητα για το οργανωμένο λιανεμπόριο, καθώς συνδυάζει υψηλή πληθυσμιακή πυκνότητα, έντονη εμπορική δραστηριότητα και σημαντική φοιτητική και τουριστική κίνηση. Με την ενσωμάτωση των «Αγορά Ναταλί», η ΑΒ επιδιώκει να ισχυροποιήσει περαιτέρω τη θέση της σε μια περιοχή όπου η μάχη των μεριδίων είναι διαρκής.

Ο στόχος πίσω από την εξαγορά

Στελέχη της αγοράς εκτιμούν ότι η κίνηση αυτή δεν είναι μεμονωμένη, αλλά μέρος ενός σχεδίου επιτάχυνσης της ανάπτυξης μέσω franchise. Σήμερα, το δίκτυο franchise της ΑΒ αριθμεί περισσότερα από 400 καταστήματα πανελλαδικά, με τη συνεργασία άνω των 250 επιχειρηματιών. Συνολικά, η αλυσίδα ξεπερνά τα 600 σημεία πώλησης, συμπεριλαμβανομένων των εταιρικών καταστημάτων και του ηλεκτρονικού της καναλιού.

Ο στόχος για το 2026 είναι φιλόδοξος, ήτοι 100 νέα καταστήματα franchise σε όλη τη χώρα. Η έμφαση, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, δίνεται τόσο σε αστικές περιοχές όσο και σε τουριστικούς προορισμούς, όπου η εποχικότητα δημιουργεί ευκαιρίες για ευέλικτα επιχειρηματικά μοντέλα. Το franchise προσφέρει τη δυνατότητα ταχύτερης γεωγραφικής επέκτασης, με χαμηλότερο επενδυτικό ρίσκο για την κεντρική εταιρεία, αλλά και με ενισχυμένη τοπική παρουσία μέσω συνεργαζόμενων επιχειρηματιών.

Παράλληλα, η εταιρεία επενδύει σε υποδομές, τεχνογνωσία και οργανωμένη υποστήριξη των συνεργατών της. Από την επιλογή ακινήτου και τον σχεδιασμό του καταστήματος έως την εκπαίδευση των εργαζομένων και τη συνεχή λειτουργική καθοδήγηση, το μοντέλο στηρίζεται σε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο συνεργασίας. Το γεγονός ότι η ΑΒ διαθέτει το μεγαλύτερο δίκτυο franchise στην ελληνική αγορά σούπερ μάρκετ ενισχύει το αφήγημα περί οικοσυστήματος που προσφέρει ασφάλεια και προοπτική ανάπτυξης.

Έρχονται νέες κινήσεις στην επαρχία

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στο κατά πόσο η πρόσφατη εξαγορά στη Θεσσαλονίκη θα αποτελέσει προπομπό και για άλλες κινήσεις στην περιφέρεια. Η στρατηγική που περιγράφεται για το 2026 δείχνει καθαρά ότι η εταιρεία εξετάζει ενεργά ευκαιρίες εκτός των δύο μεγάλων μητροπολιτικών κέντρων.

Οι τουριστικές περιοχές, ιδίως σε νησιά και δημοφιλείς ηπειρωτικούς προορισμούς, θεωρούνται κομβικές για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου franchise. Εκεί, μικρότερα και ευέλικτα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν αποδοτικά, καλύπτοντας τις ανάγκες τόσο των μόνιμων κατοίκων όσο και των επισκεπτών. Ταυτόχρονα, σε μεσαίες πόλεις της περιφέρειας, όπου η οργανωμένη λιανική δεν έχει ακόμη κορεστεί πλήρως, δημιουργούνται περιθώρια για στρατηγικές συνεργασίες ή και στοχευμένες εξαγορές τοπικών παικτών.

Η δυναμική αυτή αποτυπώνεται και στις πρόσφατες διακρίσεις της εταιρείας στον χώρο του franchising, με βραβεία όπως το «FAST GROWTH FRANCHISE» και το «Gold Winner for Excellence in Franchising», που ενισχύουν το προφίλ της ως ισχυρού και αξιόπιστου δικτύου συνεργασιών.