Υδρογονάνθρακες: Chevron και Helleniq Energy κατέθεσαν προσφορά για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης

«Κλείδωσε» το ενδιαφέρον του αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού Chevron για τις δύο περιοχές νοτίως της Κρήτης, καθώς η εταιρεία κατέθεσε προσφορά, παίρνοντας το εισιτήριο για την επόμενη φάση του διαγωνισμού, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της χώρας.

Ειδικότερα, ο αμερικανικός «παίκτης» προχώρησε σε κοινοπραξία με τη και Helleniq Energy, ανακοινώνοντας την από κοινού συμμετοχή τους στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Σε σχετική ανακοίνωση ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, αναφέρει:

«Ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας.

Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή.

Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

Τα οικόπεδα

Τα εν λόγω οικόπεδα είναι τα «Νότια της Κρήτης 1» και «Νότια της Κρήτης 2», συνολικής έκτασης 35.000 τ.χλμ, το «Νότια της Πελοποννήσου», 11.000 τ.χλμ (για τα οποία είχε εξαρχής εκδηλώσει ενδιαφέρον η Chevron), και το «Α2» (826 τ.χλμ), για το οποίο είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον η Helleniq Energy.

Το νέο κοινοπρακτικό σχήμα Chevron - Helleniq Energy δεν προξενεί εντύπωση καθώς είχε διαφανεί εδώ και εβδομάδες, μιας και οι δύο παίκτες ήταν οι μόνοι που είχαν αγοράσει τα σεισμικά δεδομένα από το data room, κάτι που αποτελούσε και προϋπόθεση για την υποβολή προσφοράς.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ Energy στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδο της στην Ελλάδα.

Η ψήφος εμπιστοσύνης

Η παρουσία ενός αμερικανικού ενεργειακού κολοσσού με εμπειρία σε μεγάλα projects της Μεσογείου και διεθνώς, στέλνει μήνυμα εμπιστοσύνης προς τη χώρα και αναδεικνύει τη στρατηγική της θέση στο σταυροδρόμι Ευρώπης, Αφρικής και Μέσης Ανατολής, καθιστώντας την κρίσιμο κρίκο για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα ορόσημο για τη χώρα, η οποία βάζει τώρα γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Η ανακοίνωση της HELLENiQ ENERGY για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα

Στη σχετική ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο για τη συμμετοχή της, με από κοινού προσφορά με τη Chevron, στον διαγωνισμό για τα θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης έκανε η HELLENiQ ENERGY αναφέρει τα εξής:

«Συμμετοχή στην Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων σε υπεράκτιες περιοχές

Στο πλαίσιο της σχετικής Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών, που δημοσιεύθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας (ΦΕΚ 2104/30.04.2025), για την έρευνα και παραγωγή υδρογονανθράκων στις τέσσερις υπεράκτιες περιοχές νότια της Πελοποννήσου και νότια της Κρήτης, η HELLENiQ ENERGY Holdings ανακοινώνει ότι σε συνεργασία με την CHEVRON, συμμετείχε στην εν λόγω διαδικασία. Η προσφορά υποβλήθηκε σήμερα, σύμφωνα με τους κανόνες της σχετικής Πρόσκλησης.

Η συμμετοχή στη διαδικασία αυτή για τη HELLENiQ ENERGY Holdings στοχεύει στο να συμπληρώσει τις περιοχές στις οποίες ήδη έχει δραστηριότητα σε έρευνα και παραγωγή, ενώ για την CHEVRON σηματοδοτεί την είσοδό της στην Ελλάδα».