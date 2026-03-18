Ενεργειακή κρίση

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει έντονη ανησυχία για τα ασυνήθιστα χαμηλά επίπεδα αποθήκευσης φυσικού αερίου στην ήπειρο, καθώς η ένταση με το Ιράν απειλεί να περιορίσει περαιτέρω τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό και να πυροδοτήσει πανικόβλητες αγορές.

Όπως αναφέρει το Politico oι κανόνες της ΕΕ απαιτούν από τα κράτη μέλη να διατηρούν τα αποθέματα στο 90% της χωρητικότητάς τους έως τον χειμώνα, μέτρο που εφαρμόστηκε μετά την εισβολή της Ρωσία στην Ουκρανία το 2022. Ωστόσο, ο φετινός ψυχρότερος από τον μέσο όρο χειμώνας οδήγησε τα αποθέματα σε λιγότερο από 30% από τον Μάρτιο, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2022.

Η τιμή του φυσικού αερίου έχει εκτοξευθεί μετά τις ιρανικές επιθέσεις που ουσιαστικά έκλεισαν τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου υγροποιημένου φυσικού αερίου, εκ των οποίων το 6% προοριζόταν για την Ευρώπη.

Η προσπάθεια αναπλήρωσης των αποθεμάτων γίνεται πιο δύσκολη καθώς οι κυβερνητικοί αξιωματούχοι και οι εκπρόσωποι του κλάδου προειδοποιούν ότι τα κράτη μπορεί να βιαστούν να καλύψουν τους στόχους ταυτόχρονα, αυξάνοντας τη ζήτηση και επιτρέποντας στους εμπόρους να εκμεταλλευτούν τις υψηλές τιμές.

Οι αναλυτές υπογραμμίζουν ότι η αναπλήρωση θα δυσκολευτεί ακόμη περισσότερο λόγω του έντονου ανταγωνισμού από την Ασία, που είναι πιο εκτεθειμένη στις αποστολές φυσικού αερίου από τον Περσικό Κόλπο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω αύξηση των τιμών, υπονομεύοντας τα κίνητρα για πώληση και αποθήκευση από τους εμπόρους.

Ήδη, αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις εξετάζουν τη χαλάρωση των στόχων αποθήκευσης ή τη χρήση εξαιρέσεων, ώστε να μειωθεί η πίεση στις αγορές και να αποφευχθεί το χτύπημα στις τιμές. Κάποιες χώρες ζητούν μάλιστα να μειωθεί ο στόχος έως και 30% και να δημιουργηθεί νέος μηχανισμός συντονισμού των αγορών φυσικού αερίου από την ΕΕ.

Δημοσίως, οι αξιωματούχοι παραμένουν αισιόδοξοι: για παράδειγμα, τα γερμανικά αποθέματα βρίσκονται στο 22% της χωρητικότητας, ενώ η υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχ, υποβαθμίζει την ανησυχία.

Ωστόσο, άλλοι παρατηρητές, όπως ο Σεμπάστιαν Χάινερμαν και η Eurogas, προειδοποιούν ότι τα αυστηρά πλαίσια και οι κανόνες για υγροποιημένο φυσικό αέριο καθιστούν τις προμήθειες προς την Ευρώπη λιγότερο ελκυστικές και αυξάνουν τον κίνδυνο ενεργειακής κρίσης.

Η ΕΕ αντιμετωπίζει έτσι την πρόκληση να διασφαλίσει επαρκή αποθέματα για τον χειμώνα, χωρίς να προκαλέσει περαιτέρω αύξηση τιμών, εν μέσω αυξανόμενων γεωπολιτικών και οικονομικών πιέσεων που περιορίζουν τις επιλογές των κρατών μελών.

Moody's: Στο 50 η πιθανότητα ύφεσης στις ΗΠΑ

Η χρηματοοικονομική εταιρεία Moody's προειδοποιεί ότι η ύφεση στις ΗΠΑ καθίσταται όλο και πιο δύσκολο να αποφευχθεί, ιδίως εν μέσω της έντασης με το Ιράν.

Στην Moody's Analytics, Μαρκ Ζάντι, εξήγησε ότι η αύξηση της πιθανότητας ύφεσης οφείλεται κυρίως στην ασθενική αγορά εργασίας, ενώ τα περισσότερα οικονομικά δεδομένα από το τέλος του προηγούμενου έτους έχουν δείξει δυσμενή τάση.

Ιδιαίτερα, η ευαισθησία του μοντέλου στο κόστος ενέργειας αντικατοπτρίζει ιστορικά δεδομένα: κάθε ύφεση μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, εκτός της πανδημίας Covid-19, προηγήθηκε από απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Παρά την εγχώρια παραγωγή αργού πετρελαίου που φτάνει περίπου την κατανάλωση, οι υψηλές τιμές επηρεάζουν άμεσα τους Αμερικανούς καταναλωτές, μειώνοντας τις δαπάνες τους πολύ ταχύτερα από ό,τι οι παραγωγοί αυξάνουν την παραγωγή. Όπως εξήγησε ο Ζάντι, οι παραγωγοί βλέπουν τις αυξήσεις τιμών ως βραχυπρόθεσμες, με αποτέλεσμα οι επενδύσεις να μην αντισταθμίζουν άμεσα τον οικονομικό πόνο των καταναλωτών.

Η αστάθεια στην αγορά εργασίας των ΗΠΑ ενισχύει τους φόβους για ύφεση. Η απασχόληση έχει μειωθεί ελαφρώς τον τελευταίο χρόνο και δεκαέξι από τις τελευταίες δεκαεννέα μηνιαίες αναφορές του BLS αναθεωρήθηκαν προς τα κάτω, γεγονός που υποδηλώνει μεγαλύτερη αδυναμία από ό,τι εμφανίζουν τα τρέχοντα στοιχεία.

Ο Ζάντι προειδοποιεί ότι η συνδυασμένη πίεση από το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και τη φθίνουσα αγορά εργασίας μπορεί να προκαλέσει μείωση των καταναλωτικών δαπανών, απολύσεις και έναν αυτοενισχυόμενο αρνητικό κύκλο.

Επιπλέον, η διεθνής διάσταση της κρίσης είναι σημαντική. Τα Στενά του Ορμούζ, μέσω του οποίου διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου, παραμένει αποκλεισμένο. Η τιμή του αμερικανικού αργού διαπραγματεύεται στα 94 δολάρια ανά βαρέλι, και οποιαδήποτε παρατεταμένη σύγκρουση στο Ιράν θα μπορούσε να διαταράξει τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας και να επηρεάσει την παγκόσμια οικονομία.

Μια ύφεση στις ΗΠΑ θα επηρεάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση, μειώνοντας τη ζήτηση για εξαγωγές και επιβραδύνοντας την ανάπτυξη. Η διευθύνουσα σύμβουλος του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, εκτιμά ότι κάθε αύξηση 10% στις τιμές του πετρελαίου μπορεί να αυξήσει τον παγκόσμιο πληθωρισμό κατά 0,4% και να μειώσει την παγκόσμια οικονομική παραγωγή έως 0,2%.

Η Oxford Economics προειδοποιεί ότι τιμές 140 δολαρίων ανά βαρέλι θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ήπια ύφεση, μειώνοντας το παγκόσμιο ΑΕΠ κατά 0,7% και επηρεάζοντας Ευρωζώνη, Ηνωμένο Βασίλειο και Ιαπωνία.

Η Moody's προειδοποιεί, επομένως, ότι ο συνδυασμός αδύναμης αγοράς εργασίας και υψηλών τιμών ενέργειας καθιστά την αμερικανική οικονομία ευάλωτη σε ύφεση, με πιθανά διεθνή ripple effects που θα πλήξουν την παγκόσμια ανάπτυξη.

