Συμβούλιο υπουργών Ενέργειας ΕΕ

«Η Ευρώπη αντιμετωπίζει νέες διεθνείς προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας», τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της ΕΕ και υπογράμμισε την ανάγκη για στοχευμένα μέτρα προστασίας πολιτών και επιχειρήσεων.

Όπως επεσήμανε, «άλλη μια διεθνής κρίση χτυπά την πόρτα της Ευρώπης, δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά της. Οι τιμές ενέργειας αγγίζουν κάθε σπίτι, κάθε επιχείρηση, κάθε πτυχή της καθημερινότητάς μας. Η Ευρώπη αυτή τη φορά πρέπει να είναι προετοιμασμένη, με στοχευμένα μέτρα και ευελιξίες για την προστασία των πολιτών και των επιχειρήσεων. Πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων».

Παράλληλα, ο κ. Παπασταύρου ανέφερε ότι η Ελλάδα διατηρεί χαμηλές χονδρικές τιμές ηλεκτρικής ενέργειας λόγω του διαφοροποιημένου ενεργειακού της μείγματος και των ανανεώσιμων πηγών. Όπως επεσήμανε, «η Ελλάδα το πρώτο δεκαήμερο του Μαρτίου είχε την έκτη χαμηλότερη χονδρική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, χάρη στο διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα, στις ανανεώσιμες πηγές και στα υδροηλεκτρικά της. Προχωράμε με σχέδιο και αποφασιστικότητα. Δεν εφησυχάζουμε για την ενεργειακή επάρκεια, τη σταθερότητα των τιμών και την προστασία των πολιτών και της οικονομίας».

Ερωτηθείς δε για τη σημασία των δικτύων για την πραγματοποίηση μιας ενιαίας και ανθεκτικής ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, τόνισε ότι «τα δίκτυα είναι πάρα πολύ σημαντικά. Έχουν να κάνουν με την επίτευξη της ενιαίας, ανθεκτικής και διασυνδεδεμένης Ευρώπης προς όφελος όλων. Είναι στιγμή η Ευρώπη να κάνει το επόμενο βήμα, το επόμενο άλμα, για να έχουμε για πρώτη φορά μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας στην Ευρώπη, που μέχρι τώρα έχουμε πετύχει μόνο μερικώς».