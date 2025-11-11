A. Σιάμισιης: Οι πρόσφατες ενεργειακές συμφωνίες είναι μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική οικονομία

Αισιόδοξος για τις προοπτικές της ελληνικής ενεργειακής αγοράς και τον ρόλο της χώρας ως κόμβου στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου εμφανίστηκε ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Energy, Ανδρέας Σιάμισιης, μιλώντας στο 8ο Athens Investment Forum 2025.

Αναφερόμενος στις πρόσφατες εξελίξεις και στις ενεργειακές συμφωνίες που ανακοινώθηκαν, οι οποίες περιλαμβάνουν τη συμμετοχή διεθνών ενεργειακών κολοσσών όπως η Exxon και η Chevron, ο κ. Σιάμισιης τόνισε ότι πρόκειται για «μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης» προς την ελληνική οικονομία και το επενδυτικό περιβάλλον.

Όπως χαρακτηριστικά σημείωσε, για να προχωρήσει μια μεγάλη επένδυση και να επιλέξει μια πολυεθνική εταιρεία να δραστηριοποιηθεί σε μια χώρα, θα πρέπει να πληρούνται τρεις βασικές προϋποθέσεις:

Πολιτική σταθερότητα και προβλεψιμότητα, Δυνατότητα ορθής επιχειρηματικής τοποθέτησης, Ρεαλιστική και θετική προοπτική ανάπτυξης.

Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «οι ξένοι κολοσσοί είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον και στο παρελθόν», ωστόσο λόγω της τότε πολιτικής αστάθειας και αβεβαιότητας «είχαν αποχωρήσει προσωρινά από την ελληνική αγορά, για να επιστρέψουν σήμερα με πιο στέρεες βάσεις και μακροπρόθεσμη στρατηγική».

Αναφερόμενος στα ενεργειακά κοιτάσματα της Μεσογείου, ο κ. Σιάμισιης σημείωσε ότι οι προοπτικές είναι ιδιαίτερα θετικές, φέρνοντας ως παράδειγμα την Κύπρο, όπου οι πρόσφατες ανακαλύψεις φυσικού αερίου ενισχύουν τη γεωπολιτική σημασία της περιοχής.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι προχωρούν οι διαδικασίες επαναλειτουργίας του αγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπίων, ο οποίος παρέμενε ανενεργός για αρκετά χρόνια. Όπως ανέφερε, «υπάρχει ήδη συνεργασία με την κυβέρνηση της Βόρειας Μακεδονίας, η οποία ολοκληρώνει τις τυπικές εγκρίσεις, προκειμένου ο αγωγός να τεθεί εκ νέου σε λειτουργία μέσα στους επόμενους μήνες».

Τέλος, αναφερόμενος σε ενδεχόμενο ενεργειακής κρίσης, ο διευθύνων σύμβουλος της Hellenic Energy διαβεβαίωσε ότι «δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για την επάρκεια φυσικού αερίου ή πετρελαίου στη χώρα», τονίζοντας ότι «τυχόν αυξομειώσεις στις τιμές είναι παροδικές και δεν συνιστούν συστημικό κίνδυνο για την αγορά».