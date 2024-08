Ρεύμα: Πώς διαμορφώνονται τα τιμολόγια μετά την επιδότηση

Χωρίς τελικά υψηλές χρεώσεις μας υποδέχεται ο Αύγουστος, παρά τις αυξημένες τιμές που είδαμε στη χονδρική τιμή ρεύματος, ιδίως περί τα μέσα Ιουλίου. Οι εκπτώσεις που ανακοίνωσαν αρκετοί πάροχοι, σε συνδυασμό με τις επιδοτήσεις του ΥΠΕΝ, διαμόρφωσαν τη μέση τιμή της κιλοβατώρας για τον μήνα Αύγουστο κάτω από τα 15 λεπτά.

Οι τιμές των παρόχων

Η ΔΕΗ προσφέρει έκπτωση 53% από 31% που είχε ανακοινώσει για τον Ιούλιο, συγκρατώντας τις αυξήσεις στη χονδρική του ρεύματος για τρίτο συνεχόμενο μήνα. Μετά την ανακοίνωση των επιδοτήσεων, το πράσινο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ για τον Αύγουστο διαμορφώνεται σε 0,14791 ευρώ/kwh τελική τιμή και το οικιακό κίτρινο myHome4All διαμορφώνεται σε 0,13904. Αντίστοιχα, και στα πράσινα τιμολόγια για τους επαγγελματίες η ΔΕΗ εφαρμόζει έκπτωση 45% και η τιμή της κιλοβατώρας ανέρχεται σε 0,18331. Παράλληλα, για το επαγγελματικό κίτρινο myBusiness4All η τιμή ανέρχεται σε 0,174 ευρώ. Σε ό,τι έχει να κάνει με τα μπλε τιμολόγια της ΔΕΗ, τα οποία έχουν αποκτήσει μαζική αποδοχή, έχουν εγγυημένη σταθερή τιμή 0,145 για 12 μήνες για το οικιακό μπλε myHomeEnter (0,142 για το myHomeOnline) και 0,145 για 12 μήνες για το μπλε επαγγελματικό myBusinessEnter.

Η Protergia είχε ανακοινώσει ήδη πως το «πράσινο» ή ειδικό τιμολόγιο (Protergia Home Value Special) που διαμορφώνεται στα 15,9 λεπτά, το οποίο μετά την επιδότηση θα διαμορφωθεί σε 14,39 λεπτά. Σε σχέση με τα οικιακά κίτρινα τιμολόγια της εταιρίας το Protergia Home Value Simple θα διαμορφωθεί μετά την επιδότηση στα 12,07 λεπτά και το Protergia home value easy στα 7,4 λεπτά.

Το πράσινο τιμολόγιο της ΗΡΩΝ Basic Home για τον μήνα Αύγουστο έχει χρέωση μετά την επιδότηση 14,279 λεπτά ανά kWh.

Η τιμή της Elpedison στο Ειδικό Οικιακό Τιμολόγιο είναι 13,98 για τις πρώτες 100 κιλοβατώρες, με υπολογισμένη και την κρατική επιδότηση, ενώ από την 101η κιλοβατώρα και πάνω, η χρέωση είναι 18,35 λεπτά ανά kWh, μετά την επιδότηση.

Το πράσινο τιμολόγιο της NRG έχει τιμή 17,131 λεπτά ανά κιλοβατώρα για τις πρώτες 500 κιλοβατώρες και 18,731 λεπτά για τις υπόλοιπες.Το πράσινο τιμολόγιο της ZeniΘ Power Home Start διαμορφώνεται σε 26,318 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Η τιμή της Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι 15,39 λεπτά ανά kWh.

Το πράσινο τιμολόγιο της Ελίν για τον Αύγουστο για τους οικιακούς καταναλωτές διαμορφώνεται στα 15,8 λεπτά και μετά την επιδότηση στα 14,2, ενώ το ειδικό τιμολόγιο για τους επαγγελματίες στα 17,99 λεπτά.

Η τελική τιμή του πράσινου τιμολογίου της Volton είναι για τον Αύγουστο 16,29 λεπτά ανά kWh.

Η ZeniΘ έδωσε τιμή για το πράσινο τιμολόγιο 27.9 λεπτά/κιλοβατώρα, από 20,5 αν και η εταιρεία προτάσσει κυρίως στις εμπορικές της πολιτικές τα κίτρινα τιμολόγια.

Το άγχος για το «αύριο»

Αυτό που αναμένουμε τώρα είναι πώς θα διαμορφωθεί το τοπίο τους επόμενους μήνες και ποια «χρωματική» παλέτα είναι η κατάλληλη για τον καταναλωτή. Μάλιστα, στο υπουργείο Ενέργειας συζητείται εντόνως την περίοδο αυτή η επεξεργασία ενός σχεδίου σε σχέση με τα πορτοκαλί τιμολόγια ώστε να μετατοπιστεί η κατανάλωση ενέργειας προς τις μεσημεριανές ώρες. Τις ώρες αυτές, η παραγωγή ενέργειας που παράγεται είναι αρκετά πιο οικονομική, καθώς παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. Απώτερος σκοπός του επιτελείου του ΥΠΕΝ είναι μέχρι το φθινόπωρο να υπάρχει το ρυθμιστικό πλαίσιο, ώστε οι πάροχοι να προσφέρουν πορτοκαλί τιμολόγια.

Το ζήτημα είναι αν αυτή η στρέβλωση στην αγορά ενέργειας και τις τιμές της συνεχιστεί και τον Σεπτέμβριο ή περιοριστεί στον Αύγουστο. Το κακό σενάριο είναι η διατήρηση της υψηλής τιμής του φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα όλο τον Αύγουστο, κάτι που θα φανεί στα μεταβλητά κόστη παραγωγής των μονάδων φυσικού αερίου τον Σεπτέμβριο, τα οποία θα έχουν ήδη επιβαρυνθεί από τον φόρο.

Υπενθυμίζεται ότι οι καταναλωτές με πράσινα ή κίτρινα τιμολόγια θα δουν για τον Αύγουστο, για μηνιαίες καταναλώσεις έως 500kWh, επιδότηση 1,6 λεπτά/kWh, σύμφωνα με τα όσα ανακοίνωσε χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Από τις επιδοτήσεις εξαιρούνται όσοι έχουν «κλειδωμένη» τιμή, μέσω των σταθερών τιμολογίων (μπλε), αλλά και στα επαγγελματικά τιμολόγια αν και εξαιρέθηκαν από τις επιδοτήσεις. Βέβαια, οι τελευταίοι θα δουν και πάλι συγκρατημένες τιμές, μιας και οι πάροχοι δεν ανακοίνωσαν υψηλές χρεώσεις για τους επαγγελματίες.