Ρεύμα: Κάτω από τα 15 λεπτά/kWh τα τιμολόγια τον Απρίλιο-Επανεκκίνηση της παραγωγής πετρελαίου στον Πρίνο

Κάτω από το όριο των 15 σεντς ανά κιλοβατώρα, που είναι το επίπεδο στο οποίο στόχευαν οι επιδοτήσεις της περιόδου 2022 - 2032 βρίσκονται 11 σταθερά ("μπλε") τιμολόγια τον Απρίλιο, αλλά και τρία "πράσινα" (μεταξύ αυτών της ΔΕΗ), σύμφωνα με τα στοιχεία της Ρυθμιστικής Αρχής και το εργαλείο αποτύπωσης της λιανικής αγοράς energycost.gr.

Έτσι, όπως προκύπτει άλλωστε και από τις σχετικές τοποθετήσεις του υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου δεν τίθεται αυτή τη στιγμή ζήτημα συναγερμού για τις τιμές του ρεύματος οι οποίες άλλωστε σε επίπεδο χονδρικής κινούνται σε επίπεδα χαμηλότερα από την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Πηγές της αγοράς εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία για την εξέλιξη των τιμών, μετά τη συμφωνία για εκεχειρία στον Κόλπο, σημειώνοντας παράλληλα ωστόσο ότι οι ζημιές σε ενεργειακές υποδομές κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών δεν μπορούν να αποκατασταθούν άμεσα, καθώς και ότι μετά την εκεχειρία θα πρέπει να υπάρξει και μόνιμη συμφωνία στην περιοχή του Κόλπου.

Οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι, βασικές αιτίες για τη σχετική έως τώρα συγκράτηση των τιμών του ρεύματος είναι:

Οι χαμηλότερες - σε σύγκριση με τις διεθνείς τιμές των υγρών καυσίμων - αυξήσεις στις διεθνείς τιμές του φυσικού αερίου οι οποίες κυμαίνονταν στις αρχές Απριλίου στα 40 - 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα, στο επίπεδο που βρίσκονταν και κατά τη χειμερινή περίοδο 2024-2025, ενώ κατά την περίοδο της ενεργειακής κρίσης το 2022 είχαν φθάσει μέχρι και στα 250 ευρώ.

Η αυξημένη συμμετοχή των υδροηλεκτρικών στο ενεργειακό μείγμα λόγω των ευνοϊκών συνθηκών (βροχοπτώσεις, χιονοπτώσεις) το χειμώνα.

Η προσθήκη μονάδων ΑΠΕ στο παραγωγικό δυναμικό που οδηγεί σε περαιτέρω συγκράτηση των τιμών.

Σε επίπεδο λιανικής ρόλο έπαιξε και η αυτοσυγκράτηση της αγοράς κατά τον καθορισμό των τιμολογίων του Απριλίου.

Η αύξηση των διεθνών τιμών του αργού το προηγούμενο διάστημα είχε πάντως και μια θετική συνέπεια για τη χώρα: την αναζωογόνηση της εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων του Πρίνου η οποία ύστερα από διακοπή 9 μηνών περίπου, ξεκίνησε και πάλι τον Φεβρουάριο.

Η παραγωγή της Energean από τα κοιτάσματα Πρίνος, Β.Πρίνος και Έψιλον κινείται στο επίπεδο των 1000 βαρελιών ημερησίως και στόχος είναι να αυξηθεί στα 1500. Τα βέβαιωμένα αποθέματα στην περιοχή είναι 40 εκατ. Βαρέλια, η άντληση των οποίων αντιμετωπίζει πάντως την πρόκληση του αυξημένου ενεργειακού κόστους.