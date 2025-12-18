Πώς επηρεάζει την αγορά καυσίμων το «λουκέτο» της Cetracore–Jetoil

Καθησυχαστικές εμφανίζονται πηγές της αγοράς καυσίμων στο Liberal στον απόηχο του «λουκέτου» της Cetracore–Jetoil τονίζοντας πως «δεν υπάρχει ζήτημα επάρκειας καυσίμων». Η αιφνιδιαστική –και κατά την εταιρεία προσωρινή– αναστολή λειτουργίας της Cetracore–Jetoil δεν αναμένεται να οδηγήσει σε ελλείψεις στην αντλία.

Η εικόνα που μεταφέρεται από στελέχη του κλάδου είναι πως το σύστημα μπορεί να απορροφήσει το ξαφνικό «λουκέτο» της εταιρείας, έστω κι αν στη Βόρεια Ελλάδα δημιουργείται ένα εμφανές κενό σε επίπεδο εγκαταστάσεων.

«Δεν είναι κάτι αμελητέο, αλλά έλλειψη στην αγορά δεν θα υπάρξει, δεν τίθεται θέμα έλλειψης καυσίμων». Όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές, τα πρατήρια που φέρουν το σήμα της Jetoil μπορούν, κατόπιν συμφωνίας με τη μητρική εταιρεία, να τροφοδοτηθούν από άλλες πηγές της αγοράς, υπό την προϋπόθεση ότι θα καλυφθεί το εμπορικό σήμα. «Υπάρχει ενδιαφέρον για την τροφοδοσία», σημειώνουν, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι το βασικό ζήτημα εντοπίζεται στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στη Θεσσαλονίκη.

Εκεί, όπως τονίζουν, προκύπτει το πραγματικό πρόβλημα, δηλαδή το πώς θα αναπληρωθούν οι ποσότητες που διοχετεύονταν στην ευρύτερη περιοχή. Παρ’ όλα αυτά, οι ίδιες πηγές δεν εκφράζουν ανησυχία, επισημαίνοντας ότι στην αγορά υπάρχουν και άλλες εγκαταστάσεις που μπορούν να καλύψουν μέρος του κενού.

Σύμφωνα με παράγοντες του κλάδου, ένα σημαντικό μέρος των ποσοτήτων μπορεί να αναπληρωθεί από τις εγκαταστάσεις της Helleniq Energy στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τις υποδομές της Ελίν στο Πόρτο Λάγος, οι οποίες μπορούν να εξυπηρετήσουν και να καλύψουν μέρος του κενού που έχει δημιουργηθεί. Παράλληλα, δεν αποκλείεται –αν και από μεγαλύτερη απόσταση– να αξιοποιηθούν και υποδομές από άλλες περιοχές, όπως για παράδειγμα ο Βόλος, όπου επίσης λειτουργούν πρατήρια και εγκαταστάσεις τροφοδοσίας.

Σημειώνεται ότι η Jet Oil διαθέτει στο Καλοχώρι τις μεγαλύτερες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις στη Βόρεια Ελλάδα, που –σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς– αντιστοιχούν περίπου στο 15% της συνολικής αποθηκευτικής δυναμικότητας της χώρας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, Θέμης Κιουρτζής, τα πρατήρια που επηρεάζονται πανελλαδικά υπολογίζονται σε περίπου 130, με τα περισσότερα –γύρω στα 110– να βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα.

Το χρονικό και η σκιά των κυρώσεων

Η αναστολή λειτουργίας συνδέεται με το ευρωπαϊκό πλαίσιο κυρώσεων. Στις 15 Δεκεμβρίου 2025, η ΕΕ ανακοίνωσε νέα μέτρα που στοχεύουν, μεταξύ άλλων, πρόσωπα που κατηγορούνται για διευκόλυνση ροών ρωσικού πετρελαίου και πρακτικών παράκαμψης των περιορισμών. Σε αυτό το περιβάλλον, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι η αναστολή είναι προσωρινή και ότι βρίσκεται σε συνεργασία με νομικούς συμβούλους και αρμόδιες εθνικές/ευρωπαϊκές αρχές ώστε να επιτραπεί η επαναλειτουργία σε πλήρη συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο.

Στην αγορά, ωστόσο, ακούγεται και ένα πιο «σκληρό» σενάριο, ότι η αναστολή μπορεί να εξελιχθεί σε οριστικό κλείσιμο, εφόσον παραταθεί η δέσμευση περιουσιακών στοιχείων και καταστεί δύσκολη κάθε χρηματοοικονομική συναλλαγή (από δανεισμό έως πληρωμές τρίτων).

Μια ιστορική φίρμα σε νέα δοκιμασία

Η Jet Oil/ Jetoil αποτελεί ιστορικό brand της ελληνικής αγοράς καυσίμων, με πολυκύμαντη διαδρομή που πέρασε από υψηλά μερίδια αγοράς και μεγάλο δίκτυο πρατηρίων έως την κρίση ρευστότητας και τις αναδιαρθρώσεις της προηγούμενης δεκαετίας.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1960 από τα αδέλφια Νίκο, Γιώργο και Κυριάκο Μαμιδάκη, με αφετηρία την Ανώσκελη Χανίων, και μέσα σε λίγες δεκαετίες αναδείχθηκε σε έναν από τους ισχυρότερους παίκτες της αγοράς καυσίμων. Στην ακμή της διέθετε μερίδιο περίπου 10%, δίκτυο 600 πρατηρίων, θυγατρικές σε πέντε βαλκανικές χώρες, εκτεταμένες αποθηκευτικές υποδομές και ιδιόκτητο στόλο επτά πλοίων για ναυτιλιακά καύσιμα.

Η δημοσιονομική κρίση λειτούργησε ως σημείο καμπής, οδηγώντας την εταιρεία σε παρατεταμένη υποχώρηση και τελικά στην υπαγωγή της στον πτωχευτικό κώδικα, πριν τη «σανίδα σωτηρίας» της εξαγοράς από αυστριακό όμιλο το 2018.

Το αν η σημερινή αναστολή θα αποδειχθεί ένα προσωρινό «διάλειμμα» ή η αρχή ενός οριστικού τέλους, θα κριθεί τις επόμενες εβδομάδες.