Υδρογονάνθρακες

Στην τελική ευθεία εισέρχεται ο διεθνής διαγωνισμός παραχώρησης δικαιωμάτων έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων, καθώς σε λιγότερο από έναν μήνα, στις 10 Σεπτεμβρίου, εκπνέει η προθεσμία υποβολής προσφορών για τις νέες θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Στόχος της Αθήνας είναι να προσελκύσει κορυφαίους ενεργειακούς ομίλους, διεκδικώντας ρόλο στη νέα γεωπολιτική εξίσωση της Μεσογείου, όπου Ισραήλ, Κύπρος, Αίγυπτος και Λιβύη έχουν ήδη ισχυρή παρουσία.

Στο επίκεντρο βρίσκονται τα θαλάσσια blocks «Νότια της Πελοποννήσου», «Νότια της Κρήτης I», «Νότια της Κρήτης II» και το χερσαίο block Α2. Το ρολόι μετρά αντίστροφα μέχρι την καταληκτική ημερομηνία, με το διάστημα ως τότε να θεωρείται κρίσιμο για τη διαμόρφωση κοινοπραξιών ή την κατάθεση αυτόνομων προσφορών.

Η πρόσφατη ανακάλυψη κοιτάσματος φυσικού αερίου από την ExxonMobil στην Αίγυπτο και τα θετικά αποτελέσματα γεώτρησης στην ΑΟΖ Κύπρου ενισχύουν το θετικό momentum, ενώ η συνεργασία της ExxonMobil με τη λιβυκή NOC για υπεράκτιες γεωφυσικές μελέτες προσθέτει περαιτέρω δυναμική στην περιοχή.

Οι επαφές της Helleniq Energy

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η Helleniq Energy, η οποία δημιούργησε ξεχωριστές εταιρείες για κάθε παραχώρηση, στέλνοντας μήνυμα ότι σκοπεύει να διεκδικήσει ρόλο στα έργα, είτε αυτόνομα είτε μέσω συνεργασιών. Η εταιρεία, όπως είχε προαναγγείλει ο CEO κ. Ανδρέας Σιάμισιης, προχώρησε την 1η Αυγούστου στη σύσταση τριών θυγατρικών –«Helleniq Upstream Νότια Κρήτης Ι», «Helleniq Upstream Νότια Κρήτης ΙΙ» και «Helleniq Upstream Νότια της Πελοποννήσου»– με αποκλειστικό αντικείμενο την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Μοναδικός μέτοχος των νέων σχημάτων είναι η Helleniq Energy, ενώ επικεφαλής τους τοποθετήθηκε ο CEO της Helleniq Upstream, Τάσος Βλασσόπουλος, με πρόεδρο τον αναπληρωτή διευθύνοντα σύμβουλο Γιώργο Αλεξόπουλο.

Η Helleniq Energy έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για στρατηγικές συνεργασίες με ξένες πολυεθνικές, με την Chevron να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων. Δεν είναι τυχαίο ότι ο αμερικανικός κολοσσός ήταν αυτός που «άνοιξε τον δρόμο» για τον διαγωνισμό, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει επαφές στο παρελθόν με την ελληνική εταιρεία σχετικά με τα blocks δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης, όπου η Helleniq συμμετέχει από κοινού με την ExxonMobil.

Παράλληλα, η διοίκηση φέρεται να συζητά και με άλλες πολυεθνικές, όπως η BP και η Eni, με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταύρο Παπασταύρου να επιβεβαιώνει πρόσφατα το ενδιαφέρον τους.

Κορυφώνεται η αγωνία για τον διαγωνισμό

Με τον χρόνο να μετρά αντίστροφα προς την 10η Σεπτεμβρίου, η αγωνία κορυφώνεται τόσο στην ΕΔΕΥΕΠ όσο και στο αρμόδιο υπουργείο. Η αβεβαιότητα για το ποιοι τελικά θα καταθέσουν προσφορά παραμένει, ενώ ενδεικτική είναι η πρόσφατη τηλεφωνική επικοινωνία στελέχους της Chevron με την αντιπρόεδρο της εταιρείας, με αφορμή τις πρώτες αντιδράσεις από πλευράς Λιβύης.

Η συμμετοχή της Chevron θεωρείται σχεδόν βέβαιη, καθώς ο αμερικανικός όμιλος έχει ισχυρή παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο και πρόσφατα συμφώνησε για εξαγωγές φυσικού αερίου από το κοίτασμα Λεβιάθαν προς την Αίγυπτο.

Την ίδια στιγμή, τα βλέμματα στρέφονται και προς τους ευρωπαϊκούς κολοσσούς BP και Eni, οι οποίοι, πέρασαν από το data room της ΕΔΕΥΕΠ. Οι κινήσεις τους παραμένουν ανοιχτές και, όπως συνηθίζεται σε τέτοιους διαγωνισμούς, αναμένεται να φανούν την τελευταία στιγμή.

Παρά την κλιμακούμενη ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο με πρωταγωνιστή την Τουρκία, οι ελληνικές αρχές διατηρούν αισιοδοξία. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, έχει επισημάνει ότι η απόφαση των εταιριών θα βασιστεί κυρίως σε εμπορικά κριτήρια, δηλαδή στην πιθανότητα εντοπισμού κοιτασμάτων και την αξιοποίηση των δημοπρατούμενων περιοχών.

Το στοίχημα για την ελληνική κυβέρνηση είναι η επίσημη συμμετοχή της Chevron, η οποία, παρά τις αμφισβητήσεις της Λιβύης για τα κυριαρχικά δικαιώματα στις περιοχές Κρήτης Ι και Κρήτης ΙΙ, παραμένει αποφασισμένη να συμμετάσχει, όπως προκύπτει από πρόσφατες επαφές της αντιπροέδρου της αμερικανικής εταιρίας, Liz Schwarze, με τον υπουργό Παπασταύρου.