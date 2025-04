Οικονομικό Φόρουμ Δελφών

Για τον σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η χώρας μας για την ενεργειακή ασφάλεια στην περιοχή, σε έναν κόσμο που αλλάζει δραματικά, μίλησε ο Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Ενέργειας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο πλαίσιο του 10ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών, που πραγματοποιείται στους Δελφούς 9 - 12 Απριλίου.

Απ΄ την πλευρά του, στο ίδιο μήκος κύματος, ο Geoffrey R. Pyatt, Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για Θέματα Ενεργειακών Πόρων (2022–2025), Ανώτερος Διευθύνων Σύμβουλος για Θέματα Ενέργειας και Κρίσιμων Ορυκτών στην McLarty Associates και Επίτιμος Εταίρος του Παγκόσμιου Ενεργειακού Κέντρου του Atlantic Council, ΗΠΑ, χαρακτήρισε τη χώρα μας ως κρίσιμο παίκτη για την ενεργειακό ασφάλεια στην περιοχή.

Ειδικότερα, ο κ. Τσάφος μίλησε για το ρεκόρ σε παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, γεγονός που κατέστησε τη χώρα μας για πρώτη φορά στην ιστορία, εξαγωγέα πράσινης ενέργειας και ταυτόχρονα επεσήμανε τις προσπάθειες που γίνονται για τις έρευνες υδρογονανθράκων. Χαρακτήρισε ως σημαντική εξέλιξη για τη χώρα μας το ενδιαφέρον της Chevron για τις έρευνες υδρογονανθράκων, καθώς η εταιρεία δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στη χώρα μας, όπως είπε. «Η Ελλάδα και η ΕΕ χρειάζονται φυσικό αέριο και η χώρα μας μπορεί να το παράγει», ανέφερε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι έχουμε μία ρεαλιστική στρατηγική για τους υδρογονάνθρακες, καθώς όπως εκτίμησε μπορούμε να είμαστε διαμετακομιστικός κόμβος για το φυσικό αέριο για την ευρύτερη περιοχή.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο κ. Τσάφος στις διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, και μίλησε για της προσπάθειες που γίνονται για περαιτέρω ηλεκτρικές διασυνδέσεις με τη Βόρεια Αφρική, για την προώθηση επενδύσεων αποθήκευσης άνθρακα, καθώς επίσης και με τις συνεργασίες με χώρες όπως η Κύπρος στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης. Ο υφυπουργός επεσήμανε την ανάγκη μείωσης των τιμών της ενέργειας και διαβεβαίωσε ότι οι πολιτικές που εφαρμόζονται κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον, ανέφερε ότι βλέπουμε ευκαιρίες συνεργασίας με τους γείτονές μας ειδικότερα σε σχέση με το φυσικό αέριο, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε για τις προοπτικές που δημιουργούνται από τον κάθετο διάδρομο.

«Η Ελλάδα έχει καταφέρει να γίνει ένας κρίσιμος διεθνής παίχτης σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο στην ενεργειακή ασφάλεια, στο πλαίσιο της ενεργειακής μετάβασης, σε έναν κόσμο που αλλάζει ριζικά», δήλωσε ο κ. Geoffrey R. Pyatt. Επεσήμανε την αξία του FSRU στην Αλεξανδρούπολη και αναφέρθηκε στις δυνατότητες που έχει η χώρα μας για περιφερειακές συνεργασίες μέσω της ΔΕΗ.

Ο κ. Pyatt χαρακτήρισε την Ελλάδα ως σημαντικό ενεργειακό εταίρο για τις ΗΠΑ και αναφέρθηκε εκτενώς στις δυνατότητες επενδύσεων με αφορμή και την πρόσφατη εκδήλωση ενδιαφέροντος για έρευνες υδρογονανθράκων από τη Chevron και επεσήμανε την ανάγκη επίτευξης των κλιματικών στόχων και την ενεργειακή ασφάλεια. Μάλιστα, με αφορμή και την κρίση στη Μέση Ανατολή, σημείωσε ότι η ευρύτερη περιοχή αλλάζει, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε για τον ρόλο της Chevron στην ευρύτερη περιοχή. Αναλύοντας τις προοπτικές μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, ανέφερε ότι η Ελλάδα χτίζει ανθεκτικότητα μέσω της Αλεξανδρούπολης ενώ και η Τουρκία αυξάνει τις δυνατότητες της.

Το γεγονός ότι υπάρχει αυτός ο θετικός διάλογος μεταξύ των δύο χωρών είναι ένα σημάδι που μπορεί να μας κάνει να αισιοδοξούμε, αλλά, όπως είπε, πρέπει να γίνουν βήματα για περαιτέρω συνεργασία, είτε με έναν ενεργειακό διάδρομο είτε με την περαιτέρω εξαγωγής ενέργειας από την Ελλάδα προς την Ευρώπη.

Τον καθοριστικό ρόλο του Ομίλου ΔΕΗ στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη ανέλυσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, κ. Κωνσταντίνος Μαύρος. Όπως εξήγησε, «ο Όμιλος ΔΕΗ προχωρά με το σχέδιό του για ‘πράσινη μετάβαση’ στην περιοχή και το επιχειρηματικό του πλάνο ήδη λειτουργεί ως ασπίδα απέναντι σε εξωγενείς κινδύνους». Ωστόσο, όπως εξήγησε, «καθοριστικό ρόλο στην ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, θα παίξει η βελτίωση των δικτύων και των διασυνδέσεων μεταξύ των χωρών» καλώντας να γίνουν περισσότερα βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ έκανε εκτενή αναφορά και στη σημασία του κάθετου ενεργειακού άξονα στη ΝΑ Ευρώπη.

Ερωτηθείς σχετικά με το ρόλο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, 100% θυγατρική του Ομίλου ΔΕΗ, στην ενεργειακή μετάβαση της ΝΑ Ευρώπης, ο κ. Μαύρος είπε ότι «η εταιρεία μεγεθύνει διαρκώς το χαρτοφυλάκιο έργων της τόσο μέσω οργανικής ανάπτυξης όσο και μέσω εξαγορών και στρατηγικών συνεργασιών, συμβάλλοντας αποφασιστικά στους συνολικούς στόχους του Ομίλου ΔΕΗ για συνολικό εγκατεστημένο χαρτοφυλάκιο έργων στα 11,8GW στο τέλος 2027».

Η πράσινη ενεργειακή μετάβαση δεν οδηγείται απαραίτητα από την κλιματική αλλαγή, καθώς είναι πολύ χρήσιμη στο να μειωθεί η εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, αλλά και για τη μείωση των τιμών, ανέφερε η οικονομολόγος Karen Pittel, Ανώτερη Διευθύντρια, Turkey Programs & AC IN TURKEY, Atlantic Council. Αυτό που θέλουμε είναι περισσότερη αυτονομία, άρα και διαφοροποίηση των πηγών, προκειμένου να μπορούμε να ορίζουμε την κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης, ανέφερε, επισημαίνοντας την υψηλή εξάρτηση της ΕΕ από φυσικό αέριο αλλά και πρώτες ύλες από τρίτες χώρες. Εάν δεν συνεργαστούμε για να αξιοποιήσουμε τις ΑΠΕ στην Ευρώπη θα αντιμετωπίσουμε ιδιαίτερες δυσκολίες.

Το πάνελ συντόνισε η Defne Arsian, Ανώτερη Διευθύντρια, Turkey Programs & AC IN TURKEY, Atlantic Council

Κεντρική φωτ.: Από αριστερά: Geoffrey Pyatt, Υφυπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών για Θέματα Ενεργειακών Πόρων (2022–2025), Ανώτερος Διευθύνων Σύμβουλος για Θέματα Ενέργειας και Κρίσιμων Ορυκτών στην McLarty Associates και Επίτιμος Εταίρος του Παγκόσμιου Ενεργειακού Κέντρου του Atlantic Council, ΗΠΑ - Defne Arslan, Ανώτερη Διευθύντρια, Turkey Programs & AC IN TURKEY, Atlantic Council - Κωνσταντίνος Μαύρος, Διευθύνων Σύμβουλος, PPC Renewables - Karen Pittel, Διευθύντρια, ifo Center for Energy, Climate, and Resources, Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο του Μονάχου - Νίκος Τσάφος, Υφυπουργός Ενέργειας, Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας