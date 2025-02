Κύπρος - Αίγυπτος: Υπέγραψαν συμφωνία για εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου

Συμφωνία και Μνημόνιο Συναντίληψης που αφορούν την ΑΟΖ της Κυπριακής Δημοκρατίας και χαρακτηρίζονται ως ορόσημα για την εκμετάλλευση των κοιτασμάτων αλλά και της περαιτέρω ανάπτυξης συνεργασίας ανάμεσα σε Κύπρο και Αίγυπτο, υπεγράφησαν σήμερα στο Κάιρο, στην παρουσία των Προέδρων των δύο χωρών.

Οι νέες σημαντικές συμφωνίες που υπεγράφησαν στο Κάιρο, τόσο σε επίπεδο Μνημονίου Συναντίληψης για την εμπορευματοποίηση του κοιτάσματος «Αφροδίτη» όσο και σε επίπεδο Συμφωνίας Φιλοξενούσας Χώρας για την ανάπτυξη του Τεμαχίου 6 της κυπριακής ΑΟΖ, συνιστούν κομβικό βήμα για τον ενεργειακό σχεδιασμό της Κυπριακής Δημοκρατίας και αναδεικνύουν τον στρατηγικό ρόλο της Κύπρου στον τομέα των υδρογονανθράκων.

Η τελετή υπογραφής της Συμφωνίας και του Μνημονίου, στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη και του Προέδρου της Αιγύπτου κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, έγινε στο περιθώριο της διεθνούς έκθεσης EGYPES 2025, με τη συμμετοχή εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην κυπριακή ΑΟΖ.

Today marks a historic moment as His Excellency Abdel Fattah El Sisi, President of the Arab Republic of Egypt, and His Excellency Nikos Christodoulides, President of the Republic of Cyprus, officially inaugurate the Egypt Energy Show (EGYPES 2025) in Cairo.



