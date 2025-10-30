Italgas: Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην Ελλάδα έως το 2031 - Ψηφιακός μετασχηματισμός και πράσινα αέρια στο επίκεντρο

Ένα από τα πιο φιλόδοξα στρατηγικά της σχέδια παρουσίασε η Italgas, βάζοντας την Ελλάδα στο επίκεντρο της ενεργειακής της επέκτασης μέσω της θυγατρικής ΕΝΑΟΝ.

Το νέο στρατηγικό πλάνο 2025–2031, με συνολικές επενδύσεις ύψους 16,5 δισ. ευρώ, προβλέπει 1 δισ. ευρώ να κατευθυνθούν αποκλειστικά στην ελληνική αγορά για την επέκταση, αναβάθμιση και ψηφιοποίηση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου.

Η Ελλάδα στο κέντρο της στρατηγικής “Shaping a New Energy”

Η ΕΝΑΟΝ, που έχει αναλάβει τη δραστηριότητα της Italgas στη χώρα μας, αναδεικνύεται σε πυλώνα του ομίλου για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Το σχέδιο προβλέπει:

Επέκταση δικτύου κατά 2.500 χλμ.,

Αύξηση των πελατών από 623.000 το 2024 σε σχεδόν 1 εκατομμύριο έως το 2031

Ψηφιακό μετασχηματισμό όλων των υποδομών με τεχνολογίες cloud και τεχνητής νοημοσύνης (AI), στα πρότυπα του “Italgas Cloud”

Παράλληλα, σε απομακρυσμένες περιοχές που δεν διαθέτουν φυσική σύνδεση με αγωγούς, η ΕΝΑΟΝ θα συνεχίσει να αναπτύσσει κρυογενικές δεξαμενές LNG, μια τεχνολογία που ήδη εφαρμόζεται πιλοτικά στη Σαρδηνία και έχει αρχίσει να λειτουργεί σε ελληνικά νησιά και ηπειρωτικές περιοχές.

Ψηφιακά δίκτυα για μια καθαρή μετάβαση

Η Italgas επιδιώκει να μετατρέψει το ελληνικό δίκτυο σε “έξυπνο ενεργειακό οικοσύστημα” ικανό να διαχειρίζεται πολλαπλές μορφές ενέργειας: βιομεθάνιο, υδρογόνο και συνθετικό μεθάνιο. Το όραμα συνδέεται με τον ευρωπαϊκό στόχο για απανθρακοποίηση και ενεργειακή ανεξαρτησία, με την Ελλάδα να αποτελεί δοκιμαστικό πεδίο για νέες τεχνολογίες διανομής.

Η ΕΝΑΟΝ θα αξιοποιήσει τα συστήματα τηλεμετρίας, προληπτικής συντήρησης και αυτοματοποιημένου ελέγχου που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην Ιταλία, καθιστώντας το δίκτυο πλήρως απομακρυσμένα διαχειρίσιμο και ανθεκτικό στις διακυμάνσεις της ενεργειακής αγοράς.

Οι επενδύσεις της ΕΝΑΟΝ υπολογίζεται ότι θα κινητοποιήσουν νέες θέσεις εργασίας και τοπικά έργα υποδομών, συμβάλλοντας στην περιφερειακή ανάπτυξη και τη βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας. Ο στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που θα συνδέει την εγχώρια παραγωγή και τις εισαγωγές LNG με τη ζήτηση νοικοκυριών, βιομηχανιών και δήμων.

Ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα

Η Italgas, από την πλευρά της, εκτιμά ότι το σύνολο των δραστηριοτήτων σε Ιταλία και Ελλάδα θα οδηγήσει σε EBITDA 3 δισ. ευρώ έως το 2031, με ρυθμό ανάπτυξης 12% ετησίως, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως ηγέτη στην ευρωπαϊκή ενεργειακή διανομή.

Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν στα 1,85 δισ. ευρώ κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 42,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. Η εταιρεία ανακοίνωσε επίσης σημαντική άνοδο των λειτουργικών της κερδών (EBITDA) κατά 40,6%, φτάνοντας τα 1,4 δισ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη της σημείωσαν αύξηση 36.8% στα 494,9 εκατ. ευρώ.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Italgas, Paolo Gallo, δήλωσε: «Το Στρατηγικό Σχέδιο 2025-2031, με επενδύσεις ύψους 16,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, αυξημένες κατά 900 εκατομμύρια ευρώ σε σύγκριση με το προηγούμενο Σχέδιο, είναι το σημαντικότερο στην 188χρονη ιστορία του Ομίλου. Αυτό το ορόσημο αντικατοπτρίζει τόσο την εξαγορά της 2i Rete Gas όσο και το βιομηχανικό όραμα του Ομίλου. Ο συντομότερος χρόνος ολοκλήρωσης της συναλλαγής, μόλις 90 ημέρες για τη συγχώνευση της 2i Rete Gas, και η βαθύτερη κατανόηση της εξαγορασθείσας εταιρείας μας επιτρέπουν πλέον να αναθεωρήσουμε προς τα πάνω τις προβλέψεις για τα επόμενα χρόνια.

Χάρη στο πνεύμα συνεργασίας των ανθρώπων μας, σε μόλις τρεις μήνες μεταφέραμε τα δεδομένα και τις επιχειρησιακές διαδικασίες στα συστήματα πληροφορικής της Italgas, εξορθολογίσαμε τις δομές του προσωπικού και την εδαφική οργάνωση και προσδιορίσαμε τις δραστηριότητες που θα μας επιτρέψουν να επιτύχουμε τους φιλόδοξους στόχους συνέργειας. Στους τομείς «Νερό» και «Ενεργειακή απόδοση», στους οποίους διατίθενται σχεδόν 800 εκατομμύρια ευρώ, θα εφαρμόσουμε τις καλύτερες ψηφιακές λύσεις και λύσεις τεχνητής νοημοσύνης που έχουν αναπτυχθεί για τον τομέα διανομής φυσικού αερίου. Στον τομέα του νερού, στόχος μας είναι να εντείνουμε τις επενδύσεις για τη μείωση των απωλειών και τη βελτίωση της διαχείρισης μέσω της ψηφιοποίησης του δικτύου. Στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης, εστιάζουμε στην παροχή όλο και πιο προηγμένων λύσεων στους τομείς όπου δραστηριοποιούμαστε.

Η τεχνολογική καινοτομία, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η ευρεία χρήση της τεχνητής νοημοσύνης είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα του Ομίλου Italgas σε όλες τις δραστηριότητές του. Αυτά τα στοιχεία συνδυάζονται με το πάθος και την εμπειρογνωμοσύνη των ανθρώπων της Italgas, οι οποίοι αποτελούν την πραγματική κινητήρια δύναμη πίσω από την ανάπτυξη του Ομίλου».