Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της EY, έως το 2030 οι ευρωπαϊκοί δρόμοι θα φιλοξενούν πάνω από 50 εκατομμύρια ηλεκτρικά οχήματα (EVs), αποτελώντας το 15% του συνολικού στόλου οχημάτων.



Με τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση να επιταχύνεται, η αποτελεσματική διαχείριση του πότε και πώς φορτίζονται τα EVs, καθώς και η αξιοποίηση της αποθηκευμένης ενέργειας για την υποστήριξη του δικτύου και την παροχή ευέλικτων υπηρεσιών, θα αποτελέσουν καθοριστικούς παράγοντες για τη σταθερότητα, την οικονομική βιωσιμότητα και τη συνολική απόδοση του ενεργειακού συστήματος. Η πρόσφατη μελέτη της EY και της Eurelectric, «Plugging into potential: unleashing the untapped flexibility of EVs», εξετάζει τον κρίσιμο ρόλο της έξυπνης φόρτισης μονής κατεύθυνσης (unidirectional smart-charging), που επιτρέπει στα ηλεκτρικά οχήματα να αντλούν ενέργεια σε βέλτιστους χρόνους, καθώς και της αμφίδρομης φόρτισης (Vehicle-to-Grid - V2G), που τους επιτρέπει να επιστρέφουν αυτήν την ενέργεια στο δίκτυο, όταν υπάρχει ανάγκη. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Χαμηλότερο κόστος για τους καταναλωτές (TCO), σταθερότερα δίκτυα, αλλά και επιτάχυνση της υιοθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Εξοικονόμηση κόστους και οικονομικά κίνητρα για τους οδηγούς

Η ευελιξία των ηλεκτρικών οχημάτων μπορεί να μεταφραστεί σε απτό οικονομικό όφελος για τους οδηγούς, ειδικά σε σύγκριση με τα οχήματα με κινητήρες εσωτερικής καύσης. Σύμφωνα με την ανάλυση της EY, η μετάβαση από ένα συμβατικό όχημα σε ένα αντίστοιχο EV μπορεί να μειώσει το ετήσιο κόστος ιδιοκτησίας κατά:

4% για τα compact οχήματα

9% για τα οικογενειακά αυτοκίνητα

14% για τα SUVs

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι οι εξοικονομήσεις διαφέρουν από αγορά σε αγορά, όταν τα EVs φορτίζονται «έξυπνα» και αξιοποιούν την τεχνολογία V2G για να δίνουν ενέργεια πίσω στο δίκτυο, το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας (TCO) μειώνεται ακόμη περισσότερο. Ενδεικτικά:

Ένας ιδιοκτήτης compact EV στο Ηνωμένο Βασίλειο θα μπορούσε να μειώσει το κόστος TCO κατά 19% (€1.230 ετησίως). Στη Γερμανία, τη Σουηδία και την Ισπανία, η εξοικονόμηση θα μπορούσε να φτάσει το 14%, ενώ στη Γαλλία και την Ολλανδία το 7% και 9%, αντίστοιχα.

Οι οδηγοί οικογενειακών αυτοκινήτων στη Γαλλία θα μπορούσαν να εξοικονομούν 15% (€1.200), ενώ στη Γερμανία το όφελος αυξάνεται στο 23% (€1.800).

Στην κατηγορία των SUV, οι οδηγοί στο Ηνωμένο Βασίλειο μπορούν να μειώσουν το κόστος έως και 26%, ενώ στη Γερμανία η εξοικονόμηση μπορεί να αγγίξει το 29% (€3.000).

Η ευελιξία θα βοηθήσει στην εξοικονόμηση 4 δισ. ευρώ ετησίως

Η έξυπνη φόρτιση και το V2G δεν αφορούν μόνο τους οδηγούς - αποτελούν απαραίτητα εργαλεία για την αποσυμφόρηση του δικτύου και τη μείωση του κόστους επενδύσεων σε ενεργειακές υποδομές. Η έρευνα δείχνει ότι:

Οι ευρωπαίοι διαχειριστές δικτύων ενέργειας θα μπορούσαν να εξοικονομούν έως και 4 δισ. ευρώ ετησίως, επενδύοντας εκ των προτέρων στην κάλυψη της μελλοντικής ζήτησης, βελτιστοποιώντας το δίκτυο και αξιοποιώντας την ευελιξία των EVs.

Μέχρι το 2030, τα EVs θα μπορούσαν να συνεισφέρουν το 4% της συνολικής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη (114TWh), ποσότητα αρκετή για να τροφοδοτήσει 30 εκατομμύρια νοικοκυριά ετησίως.

Μέχρι το 2040, αν όλα τα EVs υποστηρίζουν αμφίδρομη φόρτιση (V2G), πάνω από το 10% των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης θα μπορούσε να αποθηκεύεται και να ανατροφοδοτείται, αν αυτό χρειαστεί.

EVs και ΑΠΕ – το κομμάτι που λείπει από το παζλ της καθαρής ενέργειας

Με την Ευρώπη να στρέφεται σε ένα ενεργειακό μείγμα που βασίζεται στις ανανεώσιμες πηγές, η δυνατότητα αποθήκευσης και ανατροφοδότησης της ενέργειας γίνεται πιο σημαντική από ποτέ. Είναι χαρακτηριστικό ότι:

Οι περιπτώσεις αρνητικών τιμών ρεύματος αυξήθηκαν κατά 160% σε ετήσια βάση σχεδόν σε όλες τις ευρωπαϊκές αγορές, λόγω της αύξησης της επιδοτούμενης, ανελαστικής παραγωγής (π.χ., πυρηνική ενέργεια, ηλιακά συστήματα οροφής), σε συνδυασμό με τη χαμηλή ζήτηση.

Η ανάγκη για ευελιξία στο ενεργειακό σύστημα θα διπλασιαστεί μέχρι το 2030.

Η ευελιξία των EVs μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της σπατάλης ανανεώσιμης ενέργειας και να εξασφαλίσει ότι η ηλεκτρική ενέργεια θα είναι διαθέσιμη, όταν υπάρχει υψηλή ζήτηση.

Αυτό καθιστά την έξυπνη φόρτιση μονής κατεύθυνσης και την αμφίδρομη φόρτιση όχι απλώς επιλογές, αλλά επιτακτικές ανάγκες. Τα EVs έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν μια από τις πιο προσιτές, κλιμακούμενες και ευέλικτες λύσεις για τις τοπικές ενεργειακές ανάγκες, μειώνοντας παράλληλα το κόστος επενδύσεων στις ενεργειακές υποδομές.





Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση, σε συνδυασμό με την έξυπνη φόρτιση και την πώληση ενέργειας πίσω στο δίκτυο (V2G), μπορεί να μειώσει το συνολικό κόστος ιδιοκτησίας ενός οικογενειακού αυτοκινήτου έως και 20%

Η ευελιξία των ηλεκτρικών οχημάτων (EVs) μπορεί να οδηγήσει σε ετήσια εξοικονόμηση 4 δισ. ευρώ για τους ευρωπαίους διαχειριστές δικτύων

Μέχρι το 2030, τα EVs θα μπορούσαν να συνεισφέρουν το 4% της ετήσιας ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη – αρκετή ενέργεια για να τροφοδοτήσει 30 εκατομμύρια νοικοκυριά ετησίως

Η ενεργή συμμετοχή των οδηγών θα καθορίσει το μέλλον

Μέχρι το 2050, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη αναμένεται να ξεπεράσει τις 4.500 TWh, καθιστώντας επιτακτική την ενσωμάτωση της έξυπνης φόρτισης και του V2G στον ενεργειακό σχεδιασμό ήδη από σήμερα, με την ενεργή συμμετοχή των καταναλωτών στην ευελιξία του συστήματος να είναι απαραίτητη για τη βιώσιμη ανάπτυξη του μελλοντικού ενεργειακού οικοσυστήματος.

Σχολιάζοντας την έρευνα, ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος, Επικεφαλής της EY-Parthenon στην Ελλάδα και Επικεφαλής του Τομέα Ενέργειας & Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η πραγματική αξία της ηλεκτροκίνησης δεν βρίσκεται μόνο στον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων στους δρόμους, αλλά στο πώς τα ενσωματώνουμε έξυπνα στο ενεργειακό σύστημα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι μέχρι το 2030, οι ανάγκες ευελιξίας θα έχουν υπερδιπλασιαστεί και τα EVs είναι η πιο προσιτή, άμεσα διαθέσιμη και επεκτάσιμη λύση. Ωστόσο, το πραγματικό στοίχημα είναι η δημιουργία ενός ευφυούς και ευέλικτου ενεργειακού οικοσυστήματος, όπου η φόρτιση θα προσαρμόζεται δυναμικά στις ανάγκες του δικτύου και οι μπαταρίες των EVs θα λειτουργούν ως πολύτιμοι αποθηκευτικοί πόροι, παρέχοντας ουσιαστικές υπηρεσίες αξιόπιστης και ευέλικτης χρήσης. Είναι λοιπόν πλέον προφανές ότι η έξυπνη φόρτιση και το V2G είναι κρίσιμα εργαλεία για τη σταθερότητα του δικτύου, τη μείωση των επενδυτικών αναγκών, αλλά και τη μεγιστοποίηση της συμμετοχής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Εξισορροπώντας τη φόρτιση, δημιουργούμε ένα πιο ανθεκτικό, οικονομικά βιώσιμο, και αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο».