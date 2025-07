Η κρατική ρωσική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας Rosatom βρίσκεται σε συνομιλίες για την πώληση μεριδίου 49% στο έργο κατασκευής πυρηνικού σταθμού αξίας 25 δισ. δολαρίων που υλοποιεί στην Τουρκία.

Συζητήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη με Τούρκους και ξένους επενδυτές, δήλωσε ο Αντόν Ντεντούσενκο, πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της θυγατρικής της Rosatom που είναι υπεύθυνη για το εργοστάσιο στο Ακούγιου, σε συνέντευξή του στο Bloomberg στο περιθώριο της Έκθεσης και Συνόδου Πυρηνικών Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής στην Κωνσταντινούπολη.

«Όσο πλησιάζουμε στην έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την πρώτη μονάδα, τόσο περισσότεροι επενδυτές αρχίζουν να ενδιαφέρονται», δήλωσε.

Μια προηγούμενη προσπάθεια πώλησης του μεριδίου κατέρρευσε το 2018, όταν μια κοινοπραξία τουρκικών εταιρειών – οι Cengiz Holding AS, Kolin Insaat Turizm Sanayi ve Ticaret AS και Kalyon Insaat Sanayi ve Ticaret AS – αποσύρθηκε, επικαλούμενη αδυναμία επίτευξης συμφωνίας επί των εμπορικών όρων.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η πρώτη μονάδα του σταθμού ισχύος 4,8 γιγαβάτ, που θα είναι ο πρώτος πυρηνικός σταθμός της Τουρκίας, βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε φάση δοκιμών και αναμένεται να αρχίσει να παρέχει ρεύμα το 2026, σύμφωνα με τον Ντεντούσενκο.

«Είμαι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε έτοιμα τα συστήματα που είναι απαραίτητα για την εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο», πρόσθεσε.

Το έργο έχει αντιμετωπίσει καθυστερήσεις και προβλήματα χρηματοδότησης, καθώς ξένες τράπεζες φοβούνται ενδεχόμενη έκθεσή τους σε αμερικανικές κυρώσεις, γεγονός που ανάγκασε την Τουρκία και τη Ρωσία να αναζητήσουν εναλλακτικούς τρόπους χρηματοδότησης της κατασκευής, περιλαμβανομένης μιας συμφωνίας ανταλλαγής φυσικού αερίου.

«Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να φτάσουν τα χρήματα εδώ», δήλωσε ο Ντεντούσενκο.

«Μπορούμε να τα μεταφέρουμε σε ρούβλια ή τουρκικές λίρες», κατέληξε.