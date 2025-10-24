Η Enaon επιτυγχάνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη διάκριση «Gold Standard Pathway» της OGMP 2.0 για τη μείωση των εκπομπών μεθανίου

Η Enaon, Εταιρεία Βιώσιμων Δικτύων, του Ομίλου Italgas, κατέκτησε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά τη διάκριση «Gold Standard Pathway» που απονέμεται στο πλαίσιο της έκθεσης «An Eye on Methane 2025» του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Εκπομπών Μεθανίου (IMEO), το οποίο ιδρύθηκε από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP) με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η διάκριση «Gold Standard Pathway» που έλαβε η Enaon είναι το αποτέλεσμα της αξιοποίησης της προηγμένης τεχνογνωσίας και των βέλτιστων πρακτικών του ευρύτερου ομίλου Italgas. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Enaon έχει επιτύχει υψηλή ποιότητα δεδομένων στην καταγραφή και αναφορά εκπομπών μεθανίου, στο πλαίσιο της OGMP 2.0.

Η πρωτοβουλία OGMP 2.0, υπό την αιγίδα του UNEP, προωθεί τη διαφάνεια και τη λογοδοσία στη διαχείριση και μείωση των εκπομπών μεθανίου στον τομέα του Πετρελαίου και του Φυσικού Αερίου μέσω ενός ολοκληρωμένου πλαισίου εθελοντικής αναφοράς των μελών. Τα μέλη αξιολογούνται ετησίως σε μια κλίμακα πέντε επιπέδων που αντανακλούν την ποιότητα και την πληρότητα των δεδομένων για τις εκπομπές μεθανίου, με τη διάκριση «Gold Standard» να απονέμεται σε οργανισμούς που επιδεικνύουν το υψηλότερο επίπεδο ωριμότητας.

Η έκθεση «An Eye on Methane 2025» βασίζεται σε δεδομένα που αφορούν το τέταρτο έτος εφαρμογής του πλαισίου OGMP 2.0. Ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς που εισήγαγε το UNEP το 2020, το πλαίσιο OGMP 2.0 ευθυγραμμίζεται με τους οδικούς χάρτες Net Zero και τις ευρωπαϊκές πολιτικές απανθρακοποίησης για τον ενεργειακό τομέα, προωθώντας την αριστεία στην καταγραφή, την αναφορά και τον μετριασμό του μεθανίου.

Καινοτομία: Το «κλειδί» της επιτυχίας

Μέσω καινοτόμων τεχνολογιών και βέλτιστων πρακτικών διαχείρισης, η Enaon και η θυγατρική της Enaon EDA, η Ελληνική Εταιρεία Διανομής Αερίων που διαχειρίζεται περισσότερα από 8.700 χιλιόμετρα δικτύου διανομής φυσικού αερίου σε 115 δήμους της χώρας, πρωτοστατούν στην προσπάθεια μείωσης των εκπομπών μεθανίου. Οι ενέργειες αυτές είναι καίριας σημασίας για τη στρατηγική απανθρακοποίησης του Ομίλου Italgas και ενισχύουν τη συνεχή δέσμευσή του για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής.

Η υιοθέτηση της τεχνολογίας Cavity Ring-Down Spectroscopy (CRDS) του συστήματος Picarro Surveyor αποτελεί σημείο αναφοράς για την Enaon EDA. Πρόκειται για μια κορυφαία καινοτομία που έχει εισάγει η Italgas από το 2018, φέρνοντας επανάσταση στον εντοπισμό διαρροών μεθανίου. Η τεχνολογία αυτή είναι έως και 1.000 φορές πιο αποδοτική όσον αφορά την ευαισθησία και την ακρίβεια σε σύγκριση με τις παραδοσιακές μεθόδους, επιτρέποντας ταχύτατη και αξιόπιστη ανίχνευση σε μεγάλες περιοχές ελέγχου.

Σημειώνεται ότι το 2023, η Enaon επιθεώρησε το 120% του δικτύου της με τη χρήση της τεχνολογίας Picarro, το 2024 ο δείκτης έφτασε το 150%, με στόχο το 200% από το 2025 και μετά. Αξιοποιώντας αυτές τις προηγμένες λύσεις σε συνδυασμό με την εφαρμογή έξυπνων αλγορίθμων προληπτικής συντήρησης και στοχευμένες τεχνικές επεμβάσεις, η Enaon EDA όχι μόνο υπερβαίνει τις παραδοσιακές ρυθμιστικές απαιτήσεις του Διαχειριστή, αλλά θέτει νέα πρότυπα για τη μείωση των εκπομπών, μετριάζοντας τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο που σχετίζεται με την κλιματική αλλαγή.