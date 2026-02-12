Gastrade: Κρίσιμες επαφές με την DFC για το νέο FSRU στη Θράκη

Σε φάση ωρίμανσης εισέρχεται το σχέδιο της Gastrade για την ανάπτυξη δεύτερου πλωτού σταθμού αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG (FSRU) στη Θράκη, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης επανακαθορίζεται.

Η διοίκηση της εταιρείας επιβεβαιώνει ότι το 2026 θα αποτελέσει κομβικό έτος για τη λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης, με βασική προϋπόθεση τη σύναψη μακροχρόνιων συμφωνιών δέσμευσης δυναμικότητας. Πρόκειται για έργα υποδομής με σταθερές αλλά συγκρατημένες αποδόσεις, περί το 10%, που απαιτούν προβλεψιμότητα εσόδων και μακροπρόθεσμη εμπορική βάση.

Ανοικτός δίαυλος με DFC

Στο χρηματοδοτικό σκέλος, βρίσκονται σε εξέλιξη επαφές με την U.S. International Development Finance Corporation (DFC), τον αμερικανικό αναπτυξιακό χρηματοδοτικό οργανισμό, ο οποίος εξετάζει τη συμμετοχή του σε έργα που ενισχύουν τον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου.

Παράλληλα, η διοίηκηση της εταιρείας βρίσκεται σε συζητήσεις και με την Τράπεζα Εξαγωγών–Εισαγωγών των ΗΠΑ (Exim Bank) για τον ίδιο σκοπό.

Η προοπτική αμερικανικής στήριξης προσδίδει στο έργο ευρύτερη γεωοικονομική διάσταση. Η διοίκηση της Gastrade προγραμματίζει επαφές στις ΗΠΑ στις 24 Φεβρουαρίου 2026, στο πλαίσιο συνάντησης υπουργών και διαχειριστών συστημάτων μεταφοράς για την επιτάχυνση του Κάθετου Διαδρόμου, ο οποίος φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως εναλλακτικός άξονας τροφοδοσίας μετά τον δραστικό περιορισμό των ρωσικών ροών.

Το υπό σχεδιασμό FSRU «Θράκη» θα τοποθετηθεί στην ίδια θαλάσσια περιοχή με τον υφιστάμενο σταθμό, περίπου 8–9 χιλιόμετρα από την ακτή, βορειότερα της σημερινής εγκατάστασης. Ο σχεδιασμός προβλέπει αυξημένη αποθηκευτική ικανότητα και ενισχυμένη δυναμικότητα αεριοποίησης, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί μεγαλύτερους όγκους φορτίων LNG και να υποστηρίζει τις αυξημένες ανάγκες της περιφέρειας.

Το επενδυτικό κόστος εκτιμάται μεταξύ 550 και 600 εκατ. ευρώ ενώ η εταιρεία έχει ήδη πάρει το «πράσινο» φως για την άδεια εγκατάστασης και τους περιβαλλοντικούς όρους έχουν . Η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης τοποθετείται εντός του 2026 ή, το αργότερο, στις αρχές του 2027, με στόχο η εμπορική λειτουργία να ξεκινήσει το 2028.

Η στόχευση αφορά κυρίως αγορές της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης – Ουγγαρία, Σλοβακία, Μολδαβία, Ουκρανία, Ρουμανία και Βουλγαρία, σε μια περίοδο όπου η ζήτηση για LNG αυξάνεται και το εκτιμώμενο έλλειμμα φυσικού αερίου στην περιοχή έως το 2030 υπολογίζεται σε 25–35 bcm ετησίως.

Το know how της Αλεξανδρούπολης

Το νέο έργο έρχεται να προστεθεί στο ήδη λειτουργικό FSRU Αλεξανδρούπολης, το οποίο αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της εταιρείας έργου με συμμετοχή, μεταξύ άλλων, της ΔΕΠΑ Εμπορίας, της Bulgartransgaz και του ΔΕΣΦΑ.

Το πλοίο που χρησιμοποιείται είναι το GasLog Chelsea, το οποίο μετατράπηκε σε FSRU το 2023 και διαθέτει αποθηκευτική ικανότητα περίπου 153.500 κυβικών μέτρων LNG. Η ονομαστική δυναμικότητα αεριοποίησης ανέρχεται σε 5,5 bcm ετησίως, με δυνατότητα να φτάσει έως και τα 8 bcm υπό πλήρη ανάπτυξη.

Η λειτουργία και συντήρηση έχει ανατεθεί στη GasLog μέσω 30ετούς συμφωνίας, ενώ η δυναμικότητα του σταθμού είναι ήδη σε μεγάλο βαθμό δεσμευμένη για τα πρώτα χρόνια λειτουργίας, γεγονός που προσφέρει ορατότητα εσόδων.

Η διπλή παρουσία FSRU στην ίδια γεωγραφική ζώνη μετατρέπει την Αλεξανδρούπολη σε κρίσιμο κόμβο του Κάθετου Διαδρόμου και σε βασική πύλη εισόδου LNG προς τα Βαλκάνια και την Κεντρική Ευρώπη.

Με το πρώτο FSRU να λειτουργεί ήδη ως ενεργός σταθμός εφοδιασμού και το δεύτερο να προχωρά προς την ολοκλήρωσή του, η εταιρεία ενδυναμώνει βήμα-βήμα τη θέση της ως περιφερειακό ενεργειακό κέντρο, σε μια συγκυρία όπου η ζήτηση για LNG αυξάνεται και οι ροές φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή αναδιαμορφώνονται.

