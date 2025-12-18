ΕΥΔΑΠ: «Κλείδωσαν» αυξήσεις στα τιμολόγια έως 3 ευρώ

Σήμερα, εκτός απροόπτου, η Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) θα δώσει το πράσινο φως για την αύξηση στα τιμολόγια της ΕΥΔΑΠ. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αύξηση θα ανέρχεται στα 3 ευρώ το μήνα, οριζόντια, για νοικοκυριά και επιχειρήσεις με εξαίρεση στους λογαριασμούς για τα ευάλωτα νοικοκυριά και στα ρολόγια που εντάσσονται στο κοινωνικό τιμολόγιο. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί ο χρόνος ισχύς των νέων τιμολογίων, αλλά μάλλον οι νέες ταρίφες θα ξεκινήσουν από την αρχή του 2026.

Σε ετήσια βάση ο καταναλωτής θα κληθεί να πληρώσει 36 ευρώ παραπάνω (12χ3 ευρώ). Η αύξηση των τιμολογίων ήταν ένα πάγιο αίτημα των διοικήσεων της ΕΥΔΑΠ καθώς τα κόστη συνέχεια ανέβαιναν, όπως το ενεργειακό, αλλά τα τιμολόγια παρέμεναν σταθερά με αποτέλεσμα ο ισολογισμός να εμφανίζει οριακά κέρδη - ενίοτε και ζημιές - και να τίθεται σε κίνδυνο το μεγάλο επενδυτικό πλάνο της εταιρείας που μεταξύ άλλων προβλέπει και μέτρα για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας.

Το τιμολόγιο της ΕΥΔΑΠ είναι το δεύτερο φθηνότερο στον κόσμο με την τελευταία αύξηση να έχει γίνει πριν από 19 χρόνια. Παράλληλα, το νερό της ΕΥΔΑΠ περιλαμβάνεται μεταξύ των τριών πρώτων σε ποιότητα στην Ευρώπη.

Λογικά θα υπάρξουν αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο και τους καταναλωτές, καθώς μέσα σε ένα καθεστώς ακρίβειας κάθε ανατίμηση υπηρεσιών ή προϊόντων θα πρέπει να εξετάζεται δύο και τρεις φορές.

Η περίπτωση όμως των νερών είναι διαφορετική. Τα τιμολόγια του νερού στην Ελλάδα ήταν πάντα χαμηλά, σε αντίθεση με τα τιμολόγια για παράδειγμα του ρεύματος. Επίσης, από την εταιρεία αναφέρουν ότι όλοι οι κλάδοι της οικονομίας έχουν προχωρήσει σε αυξήσεις τα τελευταία χρόνια για να αντιμετωπίσουν τις πληθωριστικές πιέσεις και το ενεργειακό κόστος, από τα τρόφιμα και τη λιανική, έως τις υπηρεσίες και τη μεταποίηση και μόνο η ΕΥΔΑΠ δεν είχε ανατιμήσει τις υπηρεσίες της.

Η ΕΥΔΑΠ υλοποιεί ένα 10ετές επενδυτικό πρόγραμμα ύψους περίπου 2,5 δισ. ευρώ, έχοντας εξασφαλίσει χρηματοδότηση και μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΙΒ), ύψους 250 εκατ. ευρώ.

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα 2025-2034 περιλαμβάνει μεγάλα έργα στην Ανατολική Αττική (968,8 εκατ. ευρώ), έργα δικτύου ύδρευσης (755,5 εκατ. ευρώ), έργα αποχέτευσης (676,1 εκατ. ευρώ) και έργα κτιριακά, ψηφιακής διακυβέρνησης και μετασχηματισμού (132 εκατ. ευρώ). Το 50% του προϋπολογισμού χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η ΕΥΔΑΠ αυτή την περίοδο συνεργάζεται με το κράτος για να εξασφαλιστεί η επάρκεια νερού και κατόπιν σχετικής ανάθεσης μελετών, έχει καταρτίσει σχέδιο άμεσων παρεμβάσεων