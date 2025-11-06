Εξάρχου (Aktor): Αύριο τα νεότερα για τις συμφωνίες στην Ενέργεια

Χρονικό ορίζοντα μέχρι το απόγευμα της Παρασκευής για νεότερα σχετικά με την ATLANTIC – SEE LNG TRADE Α.Ε την εταιρεία που σύστησε η AKTOR από κοινού με την ΔΕΠΑ Εμπορίας, έδωσε προ ολίγου ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aktor, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου, μιλώντας στο OT FORUM.

Την ίδια ώρα, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο, για άλλη μια φορά η AKTOR Energy να προχωρήσει σε μια αυτόνομη εισαγωγή στο ΧΑ και απέδωσε τα εύσημα στην κυβέρνηση αποδίδοντάς της εξαιρετικά αντανακλαστικά σε σχέση με την επανατοποθέτηση της χώρας στον ενεργειακό χάρτη.

Παράλληλα, ο κ. Εξάρχου έκανε λόγο για το «ελληνικό θαύμα», μιλώντας για την πορεία της οικονομίας της χώρας, κάνοντας μια αναδρομή όπου τόνισε ότι, «προσπαθώ να θυμάμαι ποια ήταν η κατάσταση το 2015 ή το 2018. Εάν συγκρίνει κανείς τις προοπτικές βλέπει ότι το ελληνικό θαύμα έλαβε χώρα σε μια περίοδο που η χώρα πτώχευσε ουσιαστικά, είναι ένα πρωτοφανές challenge» .

Για να συνεχίσει, λέγοντας ότι , «εάν δει κανείς τι συμβαίνει στο ενεργειακό συνέδριο που βρίσκεται παράλληλα σε εξέλιξη, θα δει ότι οι Αμερικανοί ήρθαν να συζητήσουν τις εξελίξεις που συμβαίνουν στη χώρα μας. Είναι εξέλιξη των όσων συμβαίνουν στην ελληνική οικονομία συνολικά», υπογράμμισε.

Σημείωσε δε εμφατικά ότι οι ξένοι όχι μόνο έρχονται με ενδιαφέρον στην Ελλάδα για επενδύσεις, αλλά βάζουν και χρήματα τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Συνεπώς έχουμε επιτύχει θεαματικά πράγματα τα τελευταία 5-6 χρόνια.

Η συμμαχία με την ΔΕΠΑ και οι συμφωνίες που έρχονται

Για να στηθεί αυτό που επιχειρούμε να στήσουμε με τη ΔΕΠΑ θα χρειαστεί να γίνουν συμφωνίες. Για να γίνουν αυτά σημαίνει ότι κάποιοι εμπιστεύονται την Ελλάδα. Τα στοιχεία για να μπορούν να γίνουν τέτοιες συμφωνίες και άλλες, σημαίνει ότι ως Ελληνες μπορούμε να τα καταφέρουμε, υπογράμμισε.

«Μέχρι αύριο (σ.σ. την Παρασκευή) το απόγευμα θα υπάρξουν ανακοινώσεις που θα καταστήσουν σαφές τι πάμε να κάνουμε εδώ», υπογράμμισε, εξηγώντας ότι ως εισηγμένη εταιρεία δεν μπορεί να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και, συμπλήρωσε: «Είναι προφανές ότι έχουμε μια ευκαιρία σε κάτι που είναι πολύ σημαντικό όπως η γεωπολιτική θέση της Ελλάδας στην ενέργεια», τόνισε.

Μάλιστα, εξήγησε ότι οι συμφωνίες που θα ανακοινωθούν έχουν να κάνουν με παραγωγούς, αλλά και αγοραστές όχι Έλληνες, και συνέδεσε τις εξελίξεις με τη Διακυβερνητική Διατλαντική Συνεργασία για την Ενέργεια (P-TEC), που πραγματοποιείται στο Ζάππειο, με τη συμμετοχή υπουργών της κυβέρνησης Τραμπ, εκπροσώπων 25 ευρωπαϊκών χωρών και υψηλόβαθμων στελεχών πολυεθνικών και ελληνικών ενεργειακών επιχειρήσεων.

Η απόφαση των ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν την Ελλάδα ως βασικό άξονα στον Κάθετο Διάδρομο θα αλλάξει και οικονομία της χώρας, σημείωσε εμφατικά ο κ. Εξάρχου, αναφέροντας ότι η κυβέρνηση πράττει ορθά που ισχυροποιεί τη θέση της Ελλάδας γεωπολιτικά.

Επιπρόσθετα, ο Αλ. Εξάρχου εξήρε τα αντανακλαστικά της κυβέρνησης τα οποία χαρακτήρισε «εξαιρετικά γρήγορα», συμπληρώνοντας πως «εμείς εκμεταλλευτήκαμε την ευκαιρία από αυτές τις ραγδαίες αλλά και πολύ σημαντικές εξελίξεις καθώς όπως σημείωσε πιστεύει ότι, « η Ελλάδα από εδώ και πέρα θα έχει ξεχωριστή σημασία στην Ευρώπη και στον κόσμο γιατί θα αποτελέσει το σημείο από το οποίο το αμερικάνικο φυσικό αέριο θα διοχετεύεται ευρύτερα στην Ευρώπη».

Ο κ. Εξάρχου έκανε εκτενή αναφορά στην γεωπολιτική θέση της Ελλάδας, ενόψει των μεταβολών που συντελούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, έκανε λόγο για συμφωνίας εθνική σημασίας και μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις όσον αγορά την ενέργεια.

Υπενθύμισε δε, ότι ο τουρκικός αγωγός από το 2028 δεν θα έχει και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την περιοχή, και πως η ευκαιρία αυτή για τη χώρα μας είναι μοναδική.

«Η Ελλάδα θα έχει μία ξεχωριστή σημασία τόσο για την Ευρώπη, όσο και για τον κόσμο, γιατί θα αποτελεί το σημείο από το οποίο το αμερικανικό αέριο θα διοχευτεύεται στην Ευρώπη. Και αυτό έχει τεράστιο οικονομική και πολιτική σημασία», υπογράμμισε.

«Οι ευκαιρίες δεν έρχονται πάντα. Οι εταιρείες, όπως και οι άνθρωποι αν δεν εξελίσσονται φθίνουν», εξηγεί και προσθέτει ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα παράγει τέτοιες ευκαιρίες. Τα τελευταία 5χρόνια έχουμε τις συνθήκες που επιτρέπουν τέτοιου είδος μεγάλες συμφωνίες».

Αναφερόμενος στον μετασχηματισμό του Ομίλου Aktor υπογράμμισε ότι στόχος είναι να αποκτηθεί ένα διαφοροποιημένο EBITDA αλλά και σταθερές ταμειακές ροές με δραστηριότητες οι οποίες έχουν προοπτική και αναφέρθηκε στις πρόσφατες συμφωνίες στις οποίες προχώρησαν.

Ωστόσο, επαναδιατύπωσε την άποψή ότι οι κατασκευές παραμένουν πιο σημαντική δραστηριότητα για την εταιρεία, ωστόσο αυτές έχουν διακυμάνσεις: «Έχουμε ένα ανεκτέλεστο 5 δισ. και μαζί με τις άλλες κατασκευαστικές τα ανεκτέλεστα είναι σε ιστορικά υψηλά.

Ωστόσο πρέπει να προετοιμαστούμε για μία περίοδο που θα έχουμε χαμηλότερο ανεκτέλεστο». Τοποθέτησε αυτή την περίοδο στην επόμενη τριετία με πενταετία ενδεχομένως, διευκρινίζοντας ότι οι κατασκευές έχουν μια διακύμανση σε ό, τι αφορά τη δυνατότητα του Δημοσίου να δημοπρατούν κατασκευαστικά έργα.

Αναφερόμενος στην CrediaBank τόνισε μεταξύ άλλων ότι αυτό που έγινε με τη συγχώνευση των δύο τραπεζών και την εξυγίανση είναι παράδειγμα. Είναι αποτέλεσμα της εξυγίανσης της ελληνικής οικονομίας και της προσπάθειας δημιουργίας επιχειρήσεων που να έχουν υγιή οικονομική βάση.