Energean: Στόχος η Δ. Αφρική το 2026 - Τα σχέδια της επόμενης μέρας μετά το ιστορικό ρεκόρ παραγωγής

Με ισχυρό «μαξιλάρι» επιδόσεων από το 2025 και φιλόδοξο διεθνή σχεδιασμό, η Energean εισέρχεται στο 2026 με σαφές βλέμμα στην περαιτέρω γεωγραφική της επέκταση, θέτοντας τη Δυτική Αφρική στο επίκεντρο της στρατηγικής της για το νέο έτος.

Το τέταρτο τρίμηνο του 2025 ήταν το καλύτερο στην ιστορία της εταιρείας σε όρους παραγωγής, όπως ανακοίνωσε στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής ενημέρωσης για τα προκαταρκτικά αποτελέσματα της χρονιάς. Η επίδοση αυτή λειτουργεί ως «εφαλτήριο» για την επόμενη φάση ανάπτυξης, τόσο επιχειρησιακά όσο και επενδυτικά.

Δυτική Αφρική: Tο επόμενο μεγάλο στοίχημα

Στην κορυφή της ατζέντας για το 2026 βρίσκεται η επιτάχυνση του σχεδιασμού για επέκταση της εταιρείας στη Δυτική Αφρική, μετά την εδραίωση της στη Μεσόγειο και την ανάπτυξη μεγάλων έργων ανοιχτά του Ισραήλ και της Αιγύπτου. Σύμφωνα με πηγές της εταιρείας, στόχος είναι το «κλείσιμο» ενός ώριμου project σε αξιοποιήσιμο κοίτασμα εντός του 2026, με τη Σενεγάλη και την Αγκόλα να συγκαταλέγονται στις επικρατέστερες επιλογές.

Η Αφρική παραμένει μια περιοχή με σημαντικούς αλλά σε μεγάλο βαθμό ανεκμετάλλευτους ενεργειακούς πόρους. Σε αυτό το περιβάλλον, η Energean θεωρεί ότι διαθέτει σαφές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, την τεχνογνωσία ανάπτυξης σύνθετων υπεράκτιων έργων σε μεγάλα θαλάσσια βάθη. Η εμπειρία της σε FPSO, βαθιές γεωτρήσεις και υποθαλάσσιες υποδομές, αλλά και το «μοντέλο Μεσογείου» που εφάρμοσε με επιτυχία στο Ισραήλ, συνδυάζοντας μεγάλα έργα και τροφοδοσία εγχώριων αγορών, αποτελούν τη βάση για τη δυνητική της είσοδο στη Δυτική Αφρική.

Γεωτρήσεις και ανάπτυξη κοιτασμάτων στο προσκήνιο

Παράλληλα με τη διεθνή επέκταση, το 2026 αναμένεται να είναι έτος-κλειδί για τις γεωτρήσεις ανάπτυξης υφιστάμενων κοιτασμάτων φυσικού αερίου. Πρώτο στη λίστα βρίσκεται το κοίτασμα Katlan στο Ισραήλ, επένδυση ύψους περίπου 1,2 δισ. δολαρίων. Η έναρξη παραγωγής τοποθετείται στο πρώτο εξάμηνο του 2027 και αφορά ποσότητες της τάξης των 26 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου, όγκος που αντιστοιχεί σε πολλαπλάσιες φορές της ετήσιας κατανάλωσης της Ελλάδας.

Την ίδια περίοδο, στο πρώτο εξάμηνο του 2027, αναμένεται να τεθεί σε παραγωγή και το κοίτασμα Irena, ανοιχτά της Κροατίας, στην Αδριατική. Για τα δύο αυτά κοιτάσματα, το 2026 θα είναι έτος προετοιμασίας, τόσο αναφορικά με τις γεωτρήσεις όσο και με την ανάπτυξη υποδομών ώστε να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα.

Στο ερευνητικό σκέλος, η Energean σχεδιάζει, επίσης, μέσα στο έτος την προώθηση της γεώτρησης στο Block 2, στο βορειοδυτικό Ιόνιο Πέλαγος. Υπό την προϋπόθεση ότι θα εξασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες άδειες, η ερευνητική γεώτρηση τοποθετείται χρονικά στα τέλη του 2026, με αρχές του 2027.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2025 η Energean προχώρησε σε συμφωνία με την ExxonMobil και τη HelleniQ Energy για τους υδρογονάνθρακες, σηματοδοτώντας την επιστροφή της Ελλάδας στον χάρτη των υπεράκτιων ερευνών μετά από περίπου τέσσερις δεκαετίες. Στο πλαίσιο αυτό, η Energean θα παραμείνει operator κατά τη φάση της έρευνας, ενώ σε περίπτωση ανακάλυψης, τη διαχείριση στη φάση ανάπτυξης θα αναλάβει η ExxonMobil.

Ένα έτος με πολλαπλά ορόσημα

Συνολικά, το 2026 προδιαγράφεται ως έτος με τρία καθοριστικά ορόσημα για την Energean. Tην πιθανή είσοδο στη Δυτική Αφρική, την επιτάχυνση των μεγάλων έργων φυσικού αερίου σε Ισραήλ και Αδριατική, και την επανεκκίνηση της ερευνητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα.

Με αυτά τα δεδομένα, η εταιρεία επιχειρεί να ενισχύοντας τον ρόλο της ως διεθνούς παίκτη στην upstream αγορά φυσικού αερίου.