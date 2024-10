Διεθνής Οργανισμός ΑΠΕ: Oι χώρες απέτυχαν παταγωδώς να εκπληρώσουν τους στόχους της COP28

«Μακρινό όνειρο» παραμένει η επίτευξη των στόχων που συμφωνήθηκαν στην περσινή Σύνοδο Κορυφής για το Κλίμα (COP28) για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (IRENA), τονίζοντας ότι αυτό μπορεί να ανατραπεί μόνο εάν ο κόσμος επενδύσει περισσότερα από 30 τρισεκατομμύρια δολάρια τα επόμενα έξι χρόνια.

Αυτή ήταν η αυστηρή προειδοποίηση που απηύθυνε την Παρασκευή (11/10) ο IRENA κατά την τελευταία υπουργική συνάντηση πριν από τη σύνοδο κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα τον επόμενο μήνα στο Αζερμπαϊτζάν, γνωστή ως COP29, όπου στο επίκεντρο της συζήτησης θα τεθεί η χρηματοδότηση της δράσης για το κλίμα.

The world has failed its first review of a COP renewable energy goal.https://t.co/TsF64iBMN4