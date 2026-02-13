Διάσκεψη Μονάχου: Ενεργειακή ασφάλεια και IMEC στο επίκεντρο των επαφών

Με την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και τον ρόλο των νέων διαδρόμων διασυνδεσιμότητας στην κορυφή της ατζέντας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Στ. Παπασταύρου μεταβαίνει στο Μόναχο για να συμμετάσχει στην 62η Munich Security Conference 2026, η οποία πραγματοποιείται από τις 13 έως τις 15 Φεβρουαρίου 2026.

Η φετινή Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου διεξάγεται σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, ενεργειακής αβεβαιότητας και ανακατατάξεων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας υπουργός αναμένεται να συμμετάσχει σε στρογγυλές τράπεζες για τον Οικονομικό Διάδρομο Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC), ενώ θα είναι κεντρικός ομιλητής σε πάνελ για τη διασφάλιση του ενεργειακού μέλλοντος της Ευρώπης, σε συζήτηση με τον πρόεδρο του Chatham House.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί κατ’ ιδίαν συναντήσεις με ομολόγους του και μέλη εθνικών αντιπροσωπειών, σε μια συγκυρία όπου η ενεργειακή πολιτική συνδέεται άμεσα με την εξωτερική πολιτική και την ευρύτερη στρατηγική ασφάλειας.

IMEC: Διάδρομος διασυνδεσιμότητας και γεωοικονομίας

Ο India-Middle East-Europe Economic Corridor (IMEC) αποτελεί μια πολυμερή πρωτοβουλία που φιλοδοξεί να συνδέσει την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη μέσω συνδυασμένων σιδηροδρομικών και θαλάσσιων υποδομών, ενισχύοντας τις εμπορικές ροές και διαφοροποιώντας τις υφιστάμενες διαδρομές.

Η πρωτοβουλία προβάλλεται ως εναλλακτική σε καθιερωμένες οδούς, όπως η Διώρυγα του Σουέζ, και εντάσσεται σε μια ευρύτερη συζήτηση για την ανθεκτικότητα των εφοδιαστικών αλυσίδων, τη γεωοικονομική ισορροπία και τον ανταγωνισμό επιρροής μεταξύ μεγάλων δυνάμεων. Τα ζητήματα αυτά βρίσκονται στον πυρήνα των συζητήσεων της φετινής MSC, όπου εξετάζονται τα «ανταγωνιστικά οράματα» για τη διεθνή τάξη.

Η ενεργειακή διάσταση του IMEC θεωρείται κομβική, καθώς η διασύνδεση αγορών και υποδομών επηρεάζει άμεσα την ασφάλεια εφοδιασμού και την πρόσβαση σε εναλλακτικές πηγές ενέργειας, ιδιαίτερα για την Ευρώπη.

Η ατζέντα της Διάσκεψης

Στη φετινή Διάσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 65 αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, καθώς και εκατοντάδες εκπρόσωποι από τον χώρο της πολιτικής, της ακαδημαϊκής κοινότητας και της αμυντικής βιομηχανίας. Μεταξύ των συμμετεχόντων αναμένεται και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, μαζί με μέλη του αμερικανικού Κογκρέσου.

Οι εργασίες της MSC 2026 διαρθρώνονται γύρω από πέντε βασικούς άξονες: Άμυνα, Παγκόσμια Τάξη, Ανθρώπινη Ασφάλεια, Βιωσιμότητα και Τεχνολογία. Το φάσμα των θεμάτων εκτείνεται από την ευρωπαϊκή άμυνα και το μέλλον της διατλαντικής σχέσης έως τις περιφερειακές συγκρούσεις και τον αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων στην ασφάλεια.

Στον πρόλογο της ετήσιας έκθεσης της Διάσκεψης, ο πρόεδρός της, Wolfgang Ischinger, επισημαίνει ότι σπάνια στην πρόσφατη ιστορία έχουν τεθεί ταυτόχρονα τόσα θεμελιώδη ερωτήματα για την ευρωπαϊκή ασφάλεια, τη διατλαντική συνεργασία και τη δυνατότητα της διεθνούς κοινότητας να διαχειριστεί ένα ολοένα και πιο σύνθετο περιβάλλον.

Η συμμετοχή του Έλληνα υπουργού αποκτά ιδιαίτερο βάρος, καθώς η Ελλάδα επιδιώκει να ενισχύσει τον ρόλο της ως ενεργειακός κόμβος στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια δεν περιορίζεται πλέον στην επάρκεια εφοδιασμού, αλλά συνδέεται με τις νέες γεωοικονομικές ισορροπίες και τη διαμόρφωση των μελλοντικών εμπορικών και ενεργειακών διαδρόμων.