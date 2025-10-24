Chevron - Helleniq Energy: Επίσημα η ανάθεση των 4 θαλάσσιων οικοπέδων σε Κρήτη και Πελοπόννησο

Υπογράφηκε η Υπουργική Απόφαση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, που ολοκληρώνει το στάδιο επιλογής επενδυτή για τις έρευνες υδρογονανθράκων στα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου, με προτιμητέο επενδυτή την κοινοπραξία Chevron - Helleniq Energy.

Η διαδικασία προχωρά τώρα στο τελικό στάδιο πριν από την υπογραφή των συμβάσεων έρευνας και εκμετάλλευσης. Η ΕΔΕΥΕΠ θα προσκαλέσει την κοινοπραξία για τη διαμόρφωση των τελικών σχεδίων σύμβασης με το Ελληνικό Δημόσιο, που θα καλύπτουν τέσσερα θαλάσσια μπλοκ: «Νότια της Πελοποννήσου», «Α2», «Νότια της Κρήτης I» και «Νότια της Κρήτης II».

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο φάκελος θα σταλεί στο Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο και, εφόσον εγκριθεί, θα υπογραφούν οι Συμβάσεις Μίσθωσης και θα κυρωθούν από τη Βουλή. Η κοινοβουλευτική κύρωση θα αποτελέσει το τελευταίο βήμα πριν από την έναρξη των σεισμικών ερευνών, που αναμένεται να ξεκινήσουν το 2026, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων περιβαλλοντικών εγκρίσεων.

Μόνο στην Ελλάδα αναλαμβάνουν την ευθύνη για την έρευνα υποθαλάσσιων εκτάσεων συνολικής έκτασης περίπου 47.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων.

Δημιουργούν μία ενιαία ζώνη έρευνας, η οποία, εφόσον οδηγήσει σε γεωτρήσεις και εξόρυξη φυσικού αερίου, ανοίγει τον δρόμο για αμερικανική παρουσία και έλεγχο στους ενεργειακούς πόρους της Ευρώπης.

Παράλληλα, διαμορφώνεται μια εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας φυσικού αερίου για την Ευρώπη, δεδομένης της επιτυχημένης δραστηριότητάς τους στις ΑΟΖ Ισραήλ, Κύπρου και Αιγύπτου. Ο νέος τους στόχος επεκτείνεται πλέον στην Ελλάδα και τη Λιβύη.

Η χώρα μας, σύμφωνα με τις προκαταρκτικές γεωολογικές μελέτες της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων και Ενεργειακών Πόρων (ΕΔΕΥΕΠ) δείχνει να διαθέτει δυνητικά αποθέματα φυσικού αερίου 680 δισ. κυβικών μέτρων.

Η συμμετοχή της Chevron, ενός από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους διεθνώς, εξασφαλίζει τεχνογνωσία και πρόσβαση σε προηγμένες τεχνολογίες εξερεύνησης, ενώ η Helleniq Energy - διάδοχος των ΕΛΠΕ- ενισχύει τη θέση της ως στρατηγικού εταίρου του Δημοσίου στις εγχώριες ενεργειακές έρευνες.

Δείτε τις Υπουργικές Αποφάσεις:

Νότια της Κρήτης 1

Νότιας Κρήτης 2

Νότια της Πελοποννήσου

Περιοχή Α2