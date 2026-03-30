Αύριο η συνάντηση των υπ. Ενέργειας EE: Αναζητείται συντονισμένη απάντηση στην ενεργειακή κρίση

Οι υπουργοί Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συναντηθούν την Τρίτη για να συζητήσουν τον συντονισμό της ευρωπαϊκής απάντησης στην ενεργειακή κατάσταση που διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με έγγραφο ενημέρωσης ενόψει της συνεδρίασης.

Το ίδιο έγγραφο αναφέρει ότι η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού της ΕΕ παραμένει προς το παρόν σχετικά προστατευμένη, χωρίς άμεσες ελλείψεις.

Ωστόσο, επισημαίνεται ότι η τρέχουσα κατάσταση απαιτεί συντονισμένη δράση τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, με στόχο την αντιμετώπιση των υψηλών τιμών ενέργειας, διασφαλίζοντας παράλληλα την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, σημειώνεται ότι, αν και δεν υπάρχει άμεση έλλειψη, καταγράφεται πίεση στις αγορές ντίζελ και καυσίμων αεροπορίας.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη αποφυγής αποσπασματικών και μη συντονισμένων εθνικών μέτρων, τα οποία θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά το εμπόριο ή να διαταράξουν τη λειτουργία της αγοράς.

