Αμύνταιο: Στο μικροσκόπιο funds η επένδυση των 70 εκατ. της Hellenic Hydrogen

Σε φάση ωρίμανσης περνά το έργο παραγωγής πράσινου υδρογόνου στο Αμύνταιο, με την Hellenic Hydrogen να βρίσκεται στο επίκεντρο αυξανόμενου επενδυτικού ενδιαφέροντος από εγχώρια και διεθνή funds.

Η επένδυση, ύψους 70 εκατ. ευρώ, αναπτύσσεται στον χώρο του πρώην λιγνιτικού ΑΗΣ Αμυνταίου – Φιλώτα και προβλέπεται να δημιουργήσει περίπου 400 θέσεις εργασίας, σηματοδοτώντας ένα από τα πρώτα μεγάλης κλίμακας projects πράσινου υδρογόνου στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Οι πρώτοι τόνοι αναμένεται να παραχθούν το 2027.

Η Hellenic Hydrogen αποτελεί κοινοπραξία της Motor Oil (51%) και της ΔΕΗ (49%), με τους δύο ενεργειακούς ομίλους να επιχειρούν να τοποθετηθούν έγκαιρα σε μια αγορά που βρίσκεται ακόμη σε φάση διαμόρφωσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα funds που εξετάζουν την είσοδό τους στο έργο προσανατολίζονται σε μειοψηφικές συμμετοχές στο μετοχικό σχήμα, χωρίς πρόθεση εμπλοκής στο τεχνικό ή λειτουργικό σκέλος της μονάδας. Οι διαβουλεύσεις βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ από το φθινόπωρο του 2024 είχε γίνει γνωστό το ενδιαφέρον γαλλικού επενδυτικού σχήματος.

Η ένταξη του έργου στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης εξετάζεται ως κρίσιμος παράγοντας για τη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχήματος. Το τοπίο αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός του 2026, οπότε και θα αποτυπωθεί οριστικά η δομή χρηματοδότησης και συμμετοχών.

Πού θα κατευθυνθεί το υδρογόνο

Σε πρώτο στάδιο, το παραγόμενο υδρογόνο θα αξιοποιηθεί στη μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης που κατασκευάζει η ΔΕΗ στην Καρδιά, η οποία είναι κατά 20% hydrogen-ready. Σε επόμενη φάση, εξετάζεται η διάθεση σε βαριές μεταφορές και η εξαγωγική προοπτική, με έμφαση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Παράλληλα, βάσει της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, το υδρογόνο θα μπορεί να εγχέεται στο δίκτυο φυσικού αερίου του ΔΕΣΦΑ, δημιουργώντας τη δυνατότητα χρήσης μείγματος φυσικού αερίου και υδρογόνου από βιομηχανικούς καταναλωτές και μονάδες ηλεκτροπαραγωγής.

Το στοίχημα της ζήτησης

Παρά τη θετική επενδυτική κινητικότητα, η βασική πρόκληση παραμένει η δημιουργία σταθερής ζήτησης. Η Hellenic Hydrogen επιδιώκει να λειτουργήσει ως καταλύτης για την ανάπτυξη ενός τοπικού βιομηχανικού cluster στη Δυτική Μακεδονία, προσελκύοντας επιχειρήσεις που θα εντάξουν το υδρογόνο στο ενεργειακό τους μείγμα.

Ωστόσο, η αγορά υδρογόνου βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο. Η παραγωγή απαιτεί επενδυτική τόλμη πριν διαμορφωθεί πλήρως η ζήτηση, ενώ χωρίς σαφή ζήτηση η επενδυτική απόφαση καθίσταται πιο σύνθετη. Σε αυτό το μεταβατικό σημείο, το project του Αμυνταίου επιχειρεί να γεφυρώσει το χάσμα, τοποθετώντας τη Δυτική Μακεδονία στον χάρτη της ευρωπαϊκής ενεργειακής μετάβασης.

Η τεχνική «ακτινογραφία»

Το έργο περιλαμβάνει μονάδα παραγωγής υδρογόνου μέσω αλκαλικής ηλεκτρόλυσης, σύστημα συμπίεσης έως 90 bar, αγωγό περίπου 9 χιλιομέτρων για τη σύνδεση με το εθνικό δίκτυο φυσικού αερίου, καθώς και υποδομές ηλεκτρικής τροφοδοσίας μέσω μετασχηματιστή 150/11 kV.

Η τροφοδοσία σε νερό θα προέρχεται από την Τεχνητή Λίμνη Πολυφύτου ή εφεδρικά από γεώτρηση, με τις ανάγκες της διαδικασίας να υπολογίζονται σε περίπου 10 κιλά νερού ανά κιλό παραγόμενου υδρογόνου. Το σύστημα θα διαθέτει επίσης μονάδα αντίστροφης ώσμωσης και εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης.

Η προβλεπόμενη δυναμικότητα μπορεί να φτάσει έως τα 200 MW, καθιστώντας τη μονάδα τη μεγαλύτερη εμπορική εγκατάσταση πράσινου υδρογόνου στα Βαλκάνια.