Σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα η μεταβλητότητα στα ομόλογα

Η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την Τρίτη το βράδυ οδήγησε σε πτώση των τιμών ενέργειας την Τετάρτη, με τους επενδυτές να στρέφονται στις μετοχές αλλά και στα ομόλογα, καθώς αύξησαν τα στοιχήματά τους για την πιθανότητα μείωσης των επιτοκίων από την Fed.

Ωστόσο, την Πέμπτη οι αγορές συνειδητοποίησαν ότι οι εντάσεις παραμένουν, καθώς η κατάπαυση του πυρός φαίνεται ολοένα και πιο εύθραυστη, με τις τιμές του πετρελαίου να διαπραγματεύονται υψηλότερα μιας και ένα ασφάλιστρο κινδύνου εξακολουθεί να δικαιολογείται στο αργό πετρέλαιο και υπάρχουν ενδείξεις για διαταραχές στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι οποίες θα χρειαστούν χρόνο για να επιλυθούν.

Μέσα σε αυτό το κλίμα οι ευρωπαϊκές αγορές διόρθωσαν ήπια και η Wall διατήρησε θετικό πρόσημο μεν πιο συγκρατημένα δε.

Στα ομόλογα οι τιμές πήραν σημαντική ανάσα την Τετάρτη, όμως παραμένουν σημαντικά χαμηλότερα από τα επίπεδα πριν την 28η Φεβρουαρίου, με τους επενδυτές να είναι στην ουσία σε στάση αναμονής προκειμένου να δουν το εξελισσόμενο πληθωριστικό πλαίσιο και τις προοπτικές για τα επιτόκια.

Το αμερικανικό Τreasury χθες ήταν ο απόλυτος καθρέπτης της επιφυλακτικότητας των επενδυτών. Η απόδοση του 10ετούς αμερικανικού ομολόγου αυξήθηκε ενδοσυνεδριακά έως το 4,31% για να επιστρέψει πέριξ του 4,28%. Υπενθυμίζουμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου ήταν λίγο κάτω από το 4%.

Η απόδοση της αμερικανικής διετίας που είναι και πιο ευαίσθητη στις διακυμάνσεις των προσδοκιών για τα επιτόκια μειώθηκε κατά λιγότερο από 1 μονάδα βάσης στο 3,777%, παραμένει όμως σημαντικά πάνω από το 3,42% που βρισκόταν στην αρχή της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η απόδοση του 30ετούς ομολόγου του Αμερικανικού Δημοσίου κινήθηκε ανοδικά στο 4,8950%, υψηλότερα της απόδοσης 4,6350% στα τέλη του Φεβρουαρίου.

Δύσκολη η εικόνα της αγοράς και στην Ευρώπη με την απόδοση του γερμανικού bond να έχει μεν αποκλιμακωθεί μετά τα καλά νέα της Τρίτης κοντά στο 3%, παραμένει όμως σημαντικά υψηλότερα από το 2,65% στα τέλη Φεβρουαρίου, ενώ χθες ανοδικά έκλεισαν οι αποδόσεις της Γαλλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Είναι προφανές ότι η αγορά παραμένει διχασμένη σχετικά με την προοπτική περαιτέρω αυξήσεων των επιτοκίων στην περιοχή, καθώς βραχυπρόθεσμα διαφαίνονται πιέσεις στις τιμές και η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή διατηρεί τη μεταβλητότητα στην αγορά ομολόγων σε ασυνήθιστα υψηλά επίπεδα, τα οποία «θολώνουν» ακόμα περισσότερο τις προοπτικές για την πολιτική επιτοκίων της Τράπεζας της Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Εν ολίγοις, από τότε που ξεκίνησαν οι εχθροπραξίες μεταξύ των ΗΠΑ, των συμμάχων τους και του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, το κόστος δανεισμού σε πολλές ευρωπαϊκές οικονομίες έχει φτάσει σε υψηλά πολλών δεκαετιών, με τις αυξημένες τιμές του πετρελαίου να προκαλούν πληθωριστικούς φόβους και να περιπλέκουν τον τρόπο με τον οποίο οι επενδυτές αξιολογούν τη μελλοντική πορεία των επιτοκίων.

Οι περισσότεροι αναλυτές είναι προετοιμασμένοι πλέον για πιο απότομες καμπύλες καθώς οι αυξήσεις επιτοκίων παραμένουν πιθανές αν και ενδεχομένως λιγότερες από τις αναμενόμενες πριν από την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός την Τρίτη το βράδυ, ενώ οι κίνδυνοι πληθωρισμού εκτιμάται ότι θα περιορίσουν την άνοδο των μακροπρόθεσμων ομολόγων μέχρι να υπάρξουν ενδείξεις καταστροφής της ανάπτυξης, που θα φέρουν «τούμπα» τις προσδοκίες για τα επιτόκια.

Επιπλέον, η διάμεσος των αναλυτών εκτιμάει ότι η αγορά θα παραμείνει εξαιρετικά νευρική και οποιαδήποτε ένδειξη για εκ νέου άνοδο των τιμών του πετρελαίου θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα ακόμη sell-off στην αγορά ομολόγων, ειδικά στην Ευρώπη όπου το υψηλό κόστος πετρελαίου και φυσικού αερίου την πλήττει ιδιαίτερα, καθώς είναι ένας καθαρός εισαγωγέας ενέργειας.

Στο σημείο αυτό να αναφέρουμε ότι αυτή τη στιγμή οι αγορές προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων από την Τράπεζα της Αγγλίας κατά 25 μονάδες βάσης φέτος -από 50 μονάδες βάσης πριν από την κατάπαυση του πυρός- και δύο αυξήσεις από την ΕΚΤ αντανακλώντας το περιθώριο της τράπεζας να αυξήσει τα επιτόκια μετά τις διαρκείς μειώσεις επιτοκίων από το υψηλό τους σημείο στα μέσα του 2024.

Παρόλο που οι αγορές εξακολουθούν να προεξοφλούν αυξήσεις επιτοκίων, δεν είναι λίγοι οι αναλυτές που εκτιμούν ότι θα ήταν συνετό για τις κεντρικές τράπεζες να υιοθετήσουν μια προσέγγιση αναμονής όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, αντί να αντιδράσουν πρόωρα.

Όπως και να έχει, τα ευρωπαϊκά και βρετανικά κρατικά ομόλογα προσφέρουν πλέον κάποια αξία, αφού έχουν πληγεί από την απότομη αντιστροφή του κλίματος από την έναρξη της σύγκρουσης, ωστόσο, οι αγορές θα παραμείνουν σε υψηλό συναγερμό τις επόμενες εβδομάδες καθώς η εκεχειρία ήδη από την πρώτη ημέρα απεδείχθη εύθραυστη, η συζήτηση για τα διόδια στο Ορμούζ έχει ήδη ξεκινήσει, ενώ η διέλευση των πλοίων δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί με ικανοποιητικό ρυθμό.

O κίνδυνος πληθωρισμού αυξάνεται και στις ΗΠΑ

Μια προσεκτική ανάγνωση των μακροοικονομικών στοιχείων που ανακοινώθηκαν χθες στις ΗΠΑ υποδεικνύει ότι οι κίνδυνοι για πληθωρισμό και ανάπτυξη προϋπήρχαν του πολέμου στο Ιράν.

Αν και οι τιμές του Φεβρουαρίου ήταν σύμφωνες με τις εκτιμήσεις, εντούτοις το εισόδημα ήταν αδύναμο και το ΑΕΠ αναθεωρήθηκε ξανά προς τα κάτω.

Πιο αναλυτικά, ο δείκτης τιμών προσωπικής καταναλωτικής δαπάνης, ο οποίος είναι ο προτιμώμενος δείκτης πληθωρισμού της Fed, σημείωσε αύξηση 0,4% τον Φεβρουάριο και 2,8% σε ετήσια βάση.

Ο δομικός δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών, ο οποίος εξαιρεί τα τρόφιμα και την ενέργεια, αυξήθηκε κατά 3% τον Φεβρουάριο.

Αν και η αγορά δεν αντέδρασε ιδιαίτερα στα στοιχεία καθώς ήταν εναρμονισμένα με τις εκτιμήσεις των αναλυτών, εντούτοις δεν αναιρείται το γεγονός ότι ο δομικός πληθωρισμός διατηρήθηκε πάνω από τον στόχο της Fed σύμφωνα με τον προτιμώμενο πληθωριστικό δείκτη, πριν από την πρόσφατη αύξηση των τιμών της ενέργειας.

Εκτός από τις μετρήσεις του πληθωρισμού, η έκθεση έδειξε επίσης ότι οι καταναλωτικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 0,5% σε μηνιαία βάση, ενώ το προσωπικό εισόδημα μειώθηκε κατά 0,1%. Οι οικονομολόγοι ανέμεναν ότι οι δαπάνες θα αυξηθούν κατά 0,6% και τα έσοδα κατά 0,4%.

Επιπλέον, το υπουργείο Εμπορίου ανέφερε ότι η οικονομική ανάπτυξη κινήθηκε με χαμηλότερους ρυθμούς από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως για το τέταρτο τρίμηνο του 2025.

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν, το μέτρο όλων των παραγόμενων αγαθών και υπηρεσιών, αυξήθηκε μόλις κατά 0,5% σε εποχικά προσαρμοσμένο ετήσιο ρυθμό, μειωμένο από την προηγούμενη ανάγνωση του 0,7% και την αρχική εκτίμηση του 1,4%. Ο ρυθμός ανάπτυξης για ολόκληρο το έτος διατηρήθηκε στο 2,1%.

Το υπουργείο δήλωσε ότι η προς τα κάτω αναθεώρηση οφείλεται κυρίως σε χαμηλότερες επενδύσεις από ό,τι είχε αναφερθεί προηγουμένως.

Επίσης, ένα βασικό μέτρο για τη ζήτηση, οι πραγματικές τελικές πωλήσεις σε ιδιώτες εγχώριους αγοραστές, εμφάνισε ρυθμό ανάπτυξης 1,8%, μειωμένο κατά 0,6 ποσοστιαίες μονάδες από την πρώτη εκτίμηση.

Τα παραπάνω στοιχεία καλύπτουν την περίοδο πριν από τον πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, επομένως δεν αντικατοπτρίζουν την τεράστια αύξηση των τιμών της ενέργειας κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης.

Ενώ τα δεδομένα είναι κάπως ξεπερασμένα, εντούτοις παρέχουν μια εικόνα των υποκείμενων συνθηκών πριν από τον πόλεμο και σύμφωνα με αυτή την εικόνα το μακροοικονομικό τοπίο στις ΗΠΑ ήταν ήδη προβληματικό. Πόσο θα επιβαρυνθεί αυτή η προβληματική εικόνα τον Μάρτιο και τον Απρίλιο;

Μια πρώτη εικόνα θα έχουμε αύριο Παρασκευή, όταν το Γραφείο Στατιστικών Εργασίας θα δημοσιεύσει την ένδειξη Μαρτίου για τον δείκτη τιμών καταναλωτή. Η γενική εκτίμηση είναι ότι οι ονομαστικές τιμές αυξήθηκαν κατά 0,9% για τον μήνα, ωθώντας τον πληθωρισμό στο 3,3%, ή σχεδόν μια ολόκληρη μονάδα υψηλότερα από τον Φεβρουάριο. Ο δομικός ΔΤΚ προβλέπεται στο 0,3% μηνιαίως και στο 2,7% ετησίως.

