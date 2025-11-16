AKTOR: Μπαίνει στην εμπορία αμερικανικού LNG από το 2025 με το διακρατικό deal ΔΕΠΑ - Naftogaz

Μια κίνηση με έντονο γεωπολιτικό και επιχειρηματικό αποτύπωμα σηματοδοτεί η Δήλωση Προθέσεων (Letter of Intent) μεταξύ της ΔΕΠΑ Εμπορίας και του ουκρανικού ομίλου Naftogaz για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ουκρανία τον χειμώνα 2025–2026. Πέρα από τη διάσταση της ενεργειακής ασφάλειας και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης, η συμφωνία αναδεικνύει έναν ακόμη πρωταγωνιστή, τον Όμιλο Άκτωρ, μέσω της Atlantic – SEE LNG Trade.

Η διακρατική ενεργειακή συμφωνία ΔΕΠΑ–Naftogaz, ανάμεσα σε δύο κρατικές εταιρείες, θα εκτελεστεί στην πράξη μέσω της Atlantic – SEE, στην οποία η ΔΕΠΑ συμμετέχει με 40%, ενώ το 60% ανήκει στον Όμιλο AKTOR. Αυτό σημαίνει ότι ο AKTOR δεν περιμένει το 2030 για να μπει ουσιαστικά στην αγορά του αμερικανικού LNG, αλλά ξεκινά εμπορία US LNG ήδη από το 2025, με άμεσο αποτύπωμα στα οικονομικά του μεγέθη.

US LNG προς Ουκρανία μέσω του «Route 1»

Η Δήλωση Προθέσεων προβλέπει την προμήθεια φυσικού αερίου στην ουκρανική αγορά για την περίοδο Δεκέμβριος 2025 – Μάρτιος 2026. Οι ποσότητες θα είναι μορφής LNG από τις Ηνωμένες Πολιτείες και θα μεταφέρονται μέσω του λεγόμενου «Route 1», του πολυεθνικού διαδρόμου που διαθέτουν από κοινού οι διαχειριστές συστημάτων μεταφοράς της Ελλάδας (ΔΕΣΦΑ), της Βουλγαρίας (Bulgartransgaz), της Ρουμανίας (Transgaz), της Μολδαβίας (VestMoldTransgaz) και της Ουκρανίας (GTSOU).

Ο Κάθετος Διάδρομος αποκτά έτσι έναν ακόμα ρόλο, από δίαυλος ενίσχυσης της περιφερειακής ασφάλειας εφοδιασμού, μετατρέπεται και σε κανάλι διέλευσης αμερικανικού LNG», με την Ελλάδα να λειτουργεί ως κρίσιμος ενεργειακός κόμβος.

Η κρίσιμη λεπτομέρεια: Εκτέλεση μέσω Atlantic – SEE

Το σημείο–κλειδί στο επιχειρηματικό σκέλος της συμφωνίας είναι ότι η προμήθεια του αμερικανικού LNG θα πραγματοποιηθεί μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE, στην οποία η ΔΕΠΑ Εμπορίας κατέχει ποσοστό 40%.

Η Atlantic – SEE LNG Trade αποτελεί κοινοπραξία με συμμετοχή 60% του AKTOR, γεγονός που την καθιστά κατά 60% θυγατρική του Ομίλου. Άρα, η διακρατική συμφωνία ΔΕΠΑ–Naftogaz «περνά» επιχειρησιακά μέσα από ένα εταιρικό σχήμα στο οποίο ο AKTOR έχει την πλειοψηφία.

Με απλά λόγια, το deal σε επίπεδο κρατικών εταιρειών «κλειδώνει» τη στρατηγική σημασία του εγχειρήματος, η εκτέλεση της προμήθειας LNG περνά από την Atlantic – SEE, και έτσι ο Όμιλος Άκτωρ αποκτά άμεση, πρακτική εμπλοκή στην αλυσίδα αξίας του US LNG προς την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Η συμμετοχή της Atlantic – SEE στο σχήμα προμήθειας LNG προς την Ουκρανία σημαίνει στην πράξη ότι o Όμιλος AKTOR εισέρχεται στην εμπορία αμερικανικού LNG ήδη από το 2025, και όχι σε ένα απώτερο χρονικό ορίζοντα, όπως το 2030, που συνήθως συνδέεται με τη λειτουργία νέων μεγάλων υποδομών ή την ολοκλήρωση επενδυτικών κύκλων.

Πρόκειται για ποιοτικό άλμα στον ενεργειακό βραχίονα του oμίλου, καθώς από την πρώτη κιόλας περίοδο λειτουργίας του σχήματος ΔΕΠΑ–Naftogaz, η Atlantic – SEE θα βρίσκεται στο επίκεντρο της εμπορίας των φορτίων US LNG που θα διοχετεύονται μέσω του «Route 1».

Άμεση επίδραση στον ισολογισμό

Εξίσου κρίσιμο είναι το χρηματοοικονομικό σκέλος, η Atlantic – SEE LNG Trade, ως κατά 60% θυγατρική της Άκτωρ, ενοποιείται στα αποτελέσματα του Ομίλου, με αποτέλεσμα τα οικονομικά αποτελέσματα από τη δραστηριότητα US LNG trading να αρχίσουν να αποτυπώνονται ήδη από το 2025 στον ενοποιημένο ισολογισμό της AKTOR.

Έτσι, η συμφωνία ΔΕΠΑ–Naftogaz δεν αποτελεί απλώς μια ακόμα κίνηση στο διπλωματικό–ενεργειακό επίπεδο, αλλά «φέρνει μπροστά» χρονικά την απόδοση της επένδυσης του Ομίλου στην Atlantic – SEE.

Αντί για ένα σενάριο σταδιακής ωρίμανσης μέχρι το 2030, η εταιρεία βλέπει νέες ροές εσόδων ήδη από την πρώτη χρονιά εφαρμογής του σχήματος, δηλαδή από τον χειμώνα 2025–2026.

Η ΔΕΠΑ ως περιφερειακός παίκτης – H Atlantic ως όχημα

Η ΔΕΠΑ Εμπορίας, με δυναμικό χαρτοφυλάκιο σε φυσικό αέριο, ηλεκτρισμό, ΑΠΕ, small-scale LNG και εναλλακτικά καύσιμα, έχει θέσει στον πυρήνα της στρατηγικής της τη διαφοροποίηση πηγών και οδεύσεων, με ευέλικτο χαρτοφυλάκιο LNG και ενεργή διεθνή παρουσία.

Μέσω της νέας κοινοπραξίας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, η ΔΕΠΑ ενισχύει το περιφερειακό LNG trading και τις ενεργειακές διασυνδέσεις, αξιοποιώντας στο έπακρο τον ελληνικό ρόλο στον Κάθετο Διάδρομο. Σε αυτό το πλαίσιο, η σημερινή Δήλωση Προθέσεων με τη Naftogaz αποτελεί κομμάτι ενός ευρύτερου σχεδίου ανάδειξης της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο για τη Νοτιοανατολική και την Κεντρική Ευρώπη – και ταυτόχρονα, μοχλός επιτάχυνσης της στρατηγικής του Ομίλου Άκτωρ στο LNG.

Η ουκρανική Naftogaz, ως κάθετα ολοκληρωμένος ενεργειακός όμιλος, βρίσκεται στην αιχμή της προσπάθειας της χώρας να διασφαλίσει επαρκή θέρμανση για τον πληθυσμό και σταθερότητα στο σύστημα, εν μέσω πολέμου. Η πρόσβαση σε έναν ακόμη «αξιόπιστο δρόμο» εισαγωγών, όπως υπογράμμισε ο Διευθύνων Σύμβουλός της, συνδέεται όχι μόνο με την ασφάλεια εφοδιασμού της Ουκρανίας, αλλά και με την ευρύτερη ενεργειακή ασφάλεια της περιοχής.

Σε αυτό το σκηνικό, η Ελλάδα προσφέρει υποδομές και διαδρομές, η ΔΕΠΑ λειτουργεί ως κρατικός πυλώνας και περιφερειακός trader και η Atlantic – SEE, με πλειοψηφική συμμετοχή της Άκτωρ, αναδεικνύεται σε όχημα για την εμπορική αξιοποίηση του αμερικανικού LNG.