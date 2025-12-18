Τι φρενάρει τη βουτιά στην τιμή του πετρελαίου

Η διαταγή αποκλεισμού δεξαμενόπλοιων πετρελαίου που τελούν υπό κυρώσεις και κατευθύνονται προς και από τη Βενεζουέλα από τον πρόεδρο Τραμπ φρέναρε την πτώση του πετρελαίου, κλιμακώνοντας την πίεση στο Καράκας, καθώς οι ΗΠΑ ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στην περιοχή.

Μια ημέρα νωρίτερα η τιμή του αργού πετρελαίου West Texas International (WTI) είχε πέσει κάτω από τα $55 το βαρέλι, για πρώτη φορά από τον Φεβρουάριο του 2021, μετά από ενδείξεις ότι η προσφορά ξεπερνούσε τη ζήτηση.

Η τιμή πετρελαίου WTI έκλεισε την Τρίτη με απώλειες 2,7% στα $55,27 με το αργό τύπου Brent να χάνει επίσης 2,7% στα $58,92. Στην πτώση συνέβαλλε και η πρόοδος στις ειρηνευτικές συνομιλίες στην Ουκρανία, καθώς η επίτευξη μιας συμφωνίας μπορεί να επιτρέψει περισσότερες ροές ρωσικού πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά.

Παράλληλα, από την πλευρά της ζήτησης, η αδυναμία που παρατηρείται στην αγορά απασχόλησης των ΗΠΑ δίνει σήμα ενδεχόμενης επιβράδυνσης, προσθέτοντας πτωτικές πιέσεις στις τιμές πετρελαίου.

Η διαταγή του προέδρου Τραμπ προκάλεσε ριμπάουντ 1,7% στην τιμή πετρελαίου WTI κοντά στα $56 το βαρέλι.

Η παραγωγή αργού πετρελαίου της Βενεζουέλας, μέλους του ΟPEC, έχει πέσει γύρω στο 70% μετά από 25 χρόνια σοσιαλιστικής διακυβέρνησης, σε λιγότερο από 1 εκατομμύριο βαρέλια ημερησίως.

Η κίνηση του Τραμπ απειλεί να αποκόψει την οικονομική ζωτική αρτηρία μιας χώρας που βρισκόταν ήδη υπό έντονη χρηματοοικονομική πίεση. Ωστόσο, θα έχει μικρότερη επίδραση στις παγκόσμιες αγορές λόγω της υποβαθμισμένης πλέον θέσης της πετρελαϊκής βιομηχανίας της Βενεζουέλας.

Πάντως, ο Λευκός Οίκος κλιμακώνει την πίεση στον πρόεδρο Νικολάς Μαδούρο της Βενεζουέλας με ενδεχόμενο μια περαιτέρω αποσταθεροποίηση της χώρας βραχυπρόθεσμα. Η κυβέρνηση της Βενεζουέλας καταδίκασε το μέτρο ως απερίσκεπτη και σοβαρή απειλή.

Η παραγωγή πετρελαίου της Βενεζουέλας αντιστοιχεί σε περίπου το 1% της παγκόσμιας παραγωγής και την προσφορά της απορροφά ένας μικρός αριθμός αγοραστών, κυρίως κινεζικά διυλιστήρια και η Κούβα.

Δεν είναι ξεκάθαρο πόσα τάνκερ θα επηρεαστούν από τη διαταγή αποκλεισμού του Αμερικανού προέδρου, το πώς οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν τον αποκλεισμό και κατά πόσο ο Τραμπ θα στραφεί στο Λιμενικό Σώμα για την αναχαίτιση πλοίων.

Η παγκόσμια αγορά πετρελαίου είναι ανήσυχη ότι υπάρχει υπερπροσφορά αφού οι παραγωγοί, συμπεριλαμβανομένου του ΟPEC+, αύξησαν την παραγωγή. Το αποτέλεσμα είναι να έχουν πιεστεί χαμηλότερα οι τιμές στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στις αγορές εμπορευμάτων.

Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας έχει προβλέψει ότι θα υπάρξει σημαντικό πλεόνασμα πετρελαίου το 2026.