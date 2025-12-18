Σπάνιες γαίες: Το Πεκίνο χορήγησε άδειες στις κινεζικές επιχειρήσεις για εξαγωγές

Το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι χορήγησε αρκετές γενικές άδειες για εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Απαντώντας σε ερώτηση των κρατικών μέσων ενημέρωσης σχετικά με αναφορές ότι το Πεκίνο είχε εκδώσει ορισμένες από τις άδειες για ευρωπαϊκές εταιρείες, εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι οι αιτήσεις είχαν εγκριθεί, αλλά δεν ανέφερε συγκεκριμένα την Ευρώπη.

«Ορισμένοι εξαγωγείς έχουν ήδη ικανοποιήσει προκαταρκτικά τις βασικές απαιτήσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος κατά τη διάρκεια της τακτικής εβδομαδιαίας ενημέρωσης. «Από ό,τι γνωρίζω, ορισμένες αιτήσεις για γενικές άδειες που υποβλήθηκαν από Κινέζους εξαγωγείς έχουν ήδη παραληφθεί και εγκριθεί».

Το Reuters έχει αναφέρει ότι προμηθευτές της αμερικανικής αυτοκινητοβιομηχανίας Ford έχουν λάβει τις νέες άδειες. Ωστόσο, καμία ευρωπαϊκή εταιρεία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη ότι έχει λάβει άδεια.

Ο επικεφαλής εμπορίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μάρος Σεφκόβιτς, δήλωσε αυτή την εβδομάδα στο Bloomberg ότι η ΕΕ έχει ακούσει αναφορές για εταιρείες της που έχουν λάβει άδειες, αλλά δεν υπάρχουν ακόμη πολλές λεπτομέρειες.