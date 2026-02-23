Σε υψηλό εξαμήνου το πετρέλαιο παρά το πτωτικό γύρισμα

Οι τιμές του πετρελαίου άγγιξαν υψηλό εξαμήνου τη Δευτέρα,πριν γυρίσουν ελαφρά πτωτικά ,, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για έναν τρίτο γύρο πυρηνικών συνομιλιών, ενώ στο επίκεντρο βρέθηκε επίσης η αυξημένη οικονομική αβεβαιότητα μετά τις τελευταίες ανατροπές στο ζήτημα των αμερικανικών δασμών.

Η εικόνα της αγοράς

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent σημείωσαν άνοδο 62 σεντς (σχεδόν 0,9%) στα 72,38 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας νέο υψηλό έξι μηνών. Το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) ενισχύθηκε κατά 69 σεντς (1%) στα 67,17 δολάρια.

Η αυξανόμενη ανησυχία για μια ενδεχόμενη στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ώθησε τις τιμές του Brent σε άνοδο άνω του 5% την περασμένη εβδομάδα, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2025.

Πάντως, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου υποχωρούν τη Δευτέρα, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν προετοιμάζονται για έναν τρίτο γύρο πυρηνικών συνομιλιών, μετριάζοντας τους φόβους για κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Το Brent υποχωρεί 0,24% στα 71,59 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό επίσης καταγράφει απώλειες 0,21% στα 66,54 δολάρια το βαρέλι.

Η Goldman Sachs διατήρησε την πρόβλεψή της για το πλεόνασμα του 2026 στα 2,3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα (bpd), υποθέτοντας ότι δεν θα υπάρξει σημαντική διακοπή της προσφοράς αλλά και ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Σε ό,τι αφορά το ευρωπαϊκό φυσικό αέριο κινείται πτωτικά κατά 1,58% στια 31,52 ευρώ η μεγαβατώρα.

Σύμφωνα με τον Tamas Varga, αναλυτή της PVM Oil Associates, η προσοχή στρέφεται πλέον στην απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ να ακυρώσει τους δασμούς εισαγωγής και στην επακόλουθη αντίδραση της κυβέρνησης, καθώς ο επόμενος γύρος των συνομιλιών με το Ιράν αναμένεται την Πέμπτη.

Η αμερικανική υπηρεσία Τελωνείων και Προστασίας Συνόρων ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την είσπραξη των δασμών που είχαν επιβληθεί βάσει του Νόμου περί Διεθνών Επειγουσών Οικονομικών Εξουσιών (IEEPA) τα ξημερώματα της Τρίτης. Ωστόσο, ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι θα αυξήσει έναν προσωρινό δασμό από το 10% στο 15% για τις εισαγωγές από όλες τις χώρες — το μέγιστο που επιτρέπει ο νόμος — μετά την ακύρωση του προηγούμενου προγράμματος δασμών από το Ανώτατο Δικαστήριο.

«Η κατεύθυνση των τιμών του πετρελαίου δεν είναι ξεκάθαρη, αλλά η μεταβλητότητα είναι εγγυημένη», σημείωσε ο Varga, αναφερόμενος στην αβεβαιότητα γύρω από μια πιθανή στρατιωτική επέμβαση στο Ιράν, τον συνεχιζόμενο πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας και τις δικαστικές αποφάσεις στις ΗΠΑ.

Η στάση του Ιράν και η ανάλυση της αγοράς

Ανώτερος Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η Τεχεράνη είναι έτοιμη για υποχωρήσεις στο πυρηνικό της πρόγραμμα, με αντάλλαγμα την άρση των κυρώσεων και την αναγνώριση του δικαιώματός της στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Παρά την άνοδο των τιμών «στα χαρτιά», οι αναλυτές της Morgan Stanley επεσήμαναν σε σημείωμά τους ότι τα ασθενέστερα spreads και οι διαφορές στις τιμές της φυσικής αγοράς υποδηλώνουν ότι η τρέχουσα τιμολόγηση βασίζεται περισσότερο σε γεωπολιτικές ανησυχίες παρά σε πραγματική έλλειψη πετρελαίου στην αγορά.