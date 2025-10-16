Ρεκόρ για 4η συνεχόμενη μέρα στον χρυσό, εν μέσω της οικονομικής αβεβαιότητας

Συνέχεια στις «πτήσεις» προς νέα ιστορικά υψηλά δίνει την Πέμπτη ο χρυσός, καταγράφοντας ρεκόρ για τέταρτη συνεχόμενη μέρα καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν τις τοποθετήσεις τους στο «ασφαλές» καταφύγιο του μετάλλου εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής αβεβαιότητας που παραμένει στο προσκήνιο.

Μετά τις 08:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Δεκεμβρίου- κέρδιζαν 1,01% στα 4.244 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού ανέβαινε 0,56% στα 4.232 δολάρια ανά ουγγιά.

Στην κίνηση άλλων μετάλλων, το ασήμι ενισχυόταν 1,44% στα 52,11 δολάρια ανά ουγγιά.

«Ψηλά» στην προσοχή των επενδυτών βρίσκονται οι εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας, με τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, να υπογραμμίζει πως «είμαστε σε εμπορικό πόλεμο με την Κίνα».

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να παραταθεί η αναστολή των εισαγωγικών δασμών στα κινεζικά προϊόντα για περισσότερο από τρεις μήνες, εάν η Κίνα σταματήσει το σχέδιό της για αυστηρούς νέους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Πέρα από τον εμπορικό πόλεμο, το «πάγωμα» (shutdown) στην ομοσπονδιακή κυβέρνηση «τρέχει» την τρίτη εβδομάδα του, εντείνοντας τις ανησυχίες για τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενισχύονται οι προσδοκίες των αναλυτών για το ότι η αμερικανική ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα προχωρήσει σε νέες μειώσεις των επιτοκίων της (εξέλιξη που παραδοσιακή ευνοεί την τιμή του χρυσού).

Οι επενδυτές δίνουν 94,7% πιθανότητες για το ότι η τράπεζα θα μειώσει τα επιτόκια της κατά 50 μονάδες βάσης μέχρι το τέλος του 2025, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group.