Πτώση για τον χρυσό λόγω ισχυρού δολαρίου μετά το αδιέξοδο στις συνομιλίες ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του χρυσού υποχωρούν κοντά σε χαμηλό μίας εβδομάδας τη Δευτέρα, πιεζόμενες από την ενίσχυση του δολαρίου, ενώ η άνοδος των τιμών του πετρελαίου μετά την αποτυχία των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ενίσχυσε τις ανησυχίες για τον πληθωρισμό και περιόρισε τις προσδοκίες για μείωση επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στο έτος.

Η τιμή spot του χρυσού σημείωσε πτώση 0,6% στα 4.718,98 δολάρια ανά ουγγιά στις 02:22 GMT, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει το χαμηλότερο επίπεδο από τις 7 Απριλίου. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού ΗΠΑ για παράδοση Ιουνίου υποχώρησαν κατά 1% στα 4.742 δολάρια.

Το δολάριο ενισχύθηκε κατά 0,4%, ενώ οι τιμές του πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς το Αμερικανικό Ναυτικό ετοιμάζεται για αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ, κάτι που θα μπορούσε να περιορίσει τις εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου μετά την αποτυχία συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν προειδοποίησαν ότι στρατιωτικά πλοία που θα προσεγγίσουν τα Στενά θα θεωρηθούν ότι παραβιάζουν την εκεχειρία και θα αντιμετωπιστούν με σκληρό και αποφασιστικό τρόπο.

«Η αισιοδοξία για κατάπαυση του πυρός έχει εξασθενήσει μετά την αποτυχία των συνομιλιών, και η επακόλουθη άνοδος του δολαρίου και των τιμών του πετρελαίου έχει θέσει τον χρυσό ξανά υπό πίεση», δήλωσε ο Tim Waterer, επικεφαλής αναλυτής αγοράς στην KCM Trade.

Σημειώνεται ότι η τιμή spot του χρυσού έχει υποχωρήσει περισσότερο από 11% από τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

«Μόλις οι τιμές του πετρελαίου ξεπεράσουν ξανά τα 100 δολάρια, η προσοχή στρέφεται άμεσα στην πιθανότητα αυξήσεων επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες για τον περιορισμό του πληθωρισμού, και αυτή η προοπτική επιτοκίων είναι που υπονομεύει την απόδοση του χρυσού», πρόσθεσε ο Waterer.

Οι traders πλέον βλέπουν μικρές πιθανότητες για μείωση επιτοκίων στις ΗΠΑ φέτος, καθώς οι υψηλότερες τιμές ενέργειας απειλούν να ενισχύσουν τον πληθωρισμό και να περιορίσουν τα περιθώρια χαλάρωσης της νομισματικής πολιτικής.

Πριν την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, υπήρχαν προσδοκίες για δύο μειώσεις επιτοκίων μέσα στο έτος.

Παρότι ο πληθωρισμός συνήθως ενισχύει τη ζήτηση για χρυσό ως «ασφαλές καταφύγιο», τα υψηλά επιτόκια επηρεάζουν αρνητικά το μέταλλο, καθώς δεν αποδίδει τόκο. Ένα ισχυρό δολάριο καθιστά επίσης τον χρυσό πιο ακριβό για κατόχους άλλων νομισμάτων.

Στα υπόλοιπα μέταλλα, το spot ασήμι υποχωρεί κατά 2,2% στα 74,23 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα σημειώνει πτώση 0,5% στα 2.034,95 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κερδίζει κατά 1% στα 1.535,77 δολάρια.