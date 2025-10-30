Πετρέλαιο: Υποτονικότητα στην αγορά παρά τη συμφωνία Τραμπ - Σι

Κάμψη σημειώνουν οι τιμές του πετρελαίου παρά παρά τη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη συνάντησή του με τον Σι Τζινπίνγκ ότι θα μειώσει τους δασμούς στην Κίνα, καθώς επικρατεί επιφυλακτικότητα ως προς το αν αυτό σηματοδοτεί το τέλος του εμπορικού πολέμου.

Το Brent υποχωρεί 0,5% στα 64,6 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό υποχωρεί και αυτό στα 60,14 δολάρια το βαρέλι.

Ο Τραμπ συμφώνησε να μειώσει τους δασμούς στην Κίνα από 57% σε 47% σε μια συμφωνία ενός έτους, με αντάλλαγμα την επανέναρξη των αγορών σόγιας από την Κίνα, τη διατήρηση των εξαγωγών σπάνιων γαιών και την καταστολή του παράνομου εμπορίου φαιντανύλης.

«Η αγορά μπορεί πλέον να δει την πραγματική κατάσταση, χωρίς όλες τις υπερβολές και τις πολιτικές προεκλογικές υποσχέσεις», δήλωσε η Βαντάνα Χάρι, ιδρυτής της εταιρείας ανάλυσης της αγοράς πετρελαίου Vanda Insights.

«Δεν είναι τίποτα περισσότερο από μια παύση των εχθροπραξιών και μια μικρή αποκλιμάκωση που διαφημίστηκε ως “εμπορική συμφωνία”».

Αμφότεροι οι δείκτες είναι σε πορεία για πτώση άνω του 3% τον Οκτώβριο, η οποία θα είναι η τρίτη συνεχόμενη μηνιαία απώλεια.

Τα αποθέματα αργού πετρελαίου των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 6,86 εκατομμύρια βαρέλια σε 416 εκατομμύρια βαρέλια την εβδομάδα που έληξε στις 24 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας των ΗΠΑ, σε σύγκριση με τις προσδοκίες των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για πτώση 211.000 βαρελιών.

Ένα άλλο σημαντικό σημείο στο οποίο εστιάζουν οι επενδυτές είναι η συνάντηση του ΟΠΕΚ+ που έχει προγραμματιστεί για τις 2 Νοεμβρίου, όπου η συμμαχία πιθανότατα θα ανακοινώσει μια άλλη αύξηση της προσφοράς κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα (bpd) για τον Δεκέμβριο.

Το φυσικό αέριο υποχωρεί 0,5% το πρωί της Τρίτης στα 31,7 ευρώ τη μεγαβατώρα.