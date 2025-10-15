Πετρέλαιο: Σταθεροποιητικές τάσεις - Για πλεόνασμα προσφοράς προειδοποιεί ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται στις τιμές του πετρελαίου το πρωί της Τετάρτης με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας να προειδοποιεί για πλεόνασμα προσφοράς το 2026 εν μέσω της αναζωπύρωσης του εμπορικού πολέμου ΗΠΑ και Κίνας που πιέζει εκ νέου τις τιμές.

Το Brent υποχωρεί 0,13% στα 62,31 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό κινείται κάτω από τα 60 δολάρια (58,65), υποχωρώντας οριακά (-0,09%).

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η παγκόσμια αγορά πετρελαίου ενδέχεται να αντιμετωπίσει πλεόνασμα έως και 4 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα το επόμενο έτος, μεγαλύτερο από ό,τι είχε προβλέψει προηγουμένως, καθώς οι παραγωγοί του ΟΠΕΚ+ και οι ανταγωνιστές τους αυξάνουν την παραγωγή και η ζήτηση παραμένει υποτονική.

Στο μεταξύ, ΗΠΑ και Κίνα επέβαλαν πρόσθετα λιμενικά τέλη στα πλοία που μεταφέρουν φορτία μεταξύ τους, αυξάνοντας το κόστος των συναλλαγών και διαταράσσοντας τις ροές εμπορευμάτων, μειώνοντας πιθανώς την οικονομική παραγωγή.

«Πέρα από τις εμπορικές σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας και την πρόοδο των διαπραγματεύσεων, το κλειδί για τις τιμές του πετρελαίου είναι τώρα ο βαθμός υπερπροσφοράς, ο οποίος αντικατοπτρίζεται στις μεταβολές των παγκόσμιων αποθεμάτων», δήλωσε αναλυτής της Haitong Futures.

Για να διαμορφώσουν άποψη σχετικά με τη ζήτηση στις ΗΠΑ, οι έμποροι θα περιμένουν τα εβδομαδιαία στοιχεία για τα αποθέματα. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αναμένεται να έχουν αυξηθεί την περασμένη εβδομάδα, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων πιθανόν να έχουν μειωθεί, σύμφωνα με προκαταρκτική δημοσκόπηση του Reuters.

Έξι αναλυτές που συμμετείχαν στη δημοσκόπηση του Reuters εκτίμησαν κατά μέσο όρο ότι τα αποθέματα αργού αυξήθηκαν κατά περίπου 200.000 βαρέλια την εβδομάδα έως τις 10 Οκτωβρίου.

Κάτω από τα 32 ευρώ/MW (31,9) κινείται το πρωί της Τετάρτης η τιμή του φυσικού αερίου σημειώνοντας πτώση 1,4%.

Τα επίπεδα αποθεμάτων σε ολόκληρη την ΕΕ παραμένουν σε ικανοποιητικά επίπεδα, στο 82,9% της χωρητικότητας, με την Ιταλία στο 93%, τη Γαλλία στο 92,5% και τη Γερμανία στο 76,2%, μετριάζοντας τους φόβους για τον εφοδιασμό κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

Ωστόσο, οι προβλέψεις για πιο κρύο καιρό στα μέσα Οκτωβρίου, με θερμοκρασίες στη Γαλλία και τη Γερμανία περίπου 2 °C κάτω από τα εποχιακά επίπεδα, αναμένεται να αυξήσουν τις ανάγκες θέρμανσης.

Ταυτόχρονα, το μεγάλο μπαράζ επιθέσεων της Ρωσίας κατά των υποδομών φυσικού αερίου της Ουκρανίας από την έναρξη του πολέμου προκάλεσε ανησυχίες για πιθανές διακοπές του εφοδιασμού και αύξηση των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την Ουκρανία αυτό το χειμώνα.

Προβλέπεται ότι η παγκόσμια χωρητικότητα LNG θα αυξηθεί κατά 60% έως το 2030, με το ήμισυ να προέρχεται από τις ΗΠΑ, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για υπερπροσφορά. Οι έμποροι αναμένουν ότι η ζήτηση θα υστερήσει, ασκώντας πίεση για μείωση των τιμών τόσο στην Ασία όσο και στην Ευρώπη.