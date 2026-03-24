Πετρέλαιο: Σκαρφάλωσε ξανά πάνω από τα $100 με φόντο τις νέες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν την Τρίτη λόγω φόβων για την προσφορά, καθώς το Ιράν αρνήθηκε ότι είχε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για τον τερματισμό του πολέμου στον Κόλπο, διαψεύδοντας τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος δήλωσε ότι θα μπορούσε σύντομα να επιτευχθεί συμφωνία.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent ενισχύθηκαν κατά 4 δολάρια, ή 4%, στα 103,94 δολάρια το βαρέλι στις 06:00 ώρα Ελλάδας, ενώ το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 3,49 δολαρίων, ή 4%, στα 91,62 δολάρια.

Τα συμβόλαια του αργού είχαν υποχωρήσει περισσότερο από 10% τη Δευτέρα, αφού ο Τραμπ διέταξε πενθήμερη αναβολή των επιθέσεων σε ιρανικές εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν συνομιλίες με ανώνυμους Ιρανούς αξιωματούχους, από τις οποίες προέκυψαν «σημαντικά σημεία συμφωνίας».

«Αναστέλλοντας για πέντε ημέρες το σχέδιο πλήγματος σε ιρανικές ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες, οι ΗΠΑ ουσιαστικά αφαίρεσαν μεγάλο μέρος του “πολεμικού premium” από την τιμή του πετρελαίου», δήλωσε ο επικεφαλής αναλυτής αγορών της KCM Trade, Τιμ Γουότερερ.

«Η σημερινή μέτρια ανάκαμψη δείχνει απλώς ότι η αγορά προσπαθεί να ξαναβρεί τα πατήματά της μέσα στην αβεβαιότητα. Οι traders γνωρίζουν ότι, παρότι οι πύραυλοι έχουν προσωρινά “παγώσει”, τα Στενά του Ορμούζ απέχουν πολύ από το να θεωρούνται ασφαλής δίοδος».

Ο πόλεμος έχει σχεδόν διακόψει τις μεταφορές περίπου του ενός πέμπτου του παγκόσμιου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ. Ωστόσο, δύο δεξαμενόπλοια με προορισμό την Ινδία διέπλευσαν τα στενά τη Δευτέρα.

Η Τεχεράνη απέρριψε τον ισχυρισμό περί επαφών με την Ουάσιγκτον, χαρακτηρίζοντάς τον απόπειρα χειραγώγησης των χρηματοπιστωτικών αγορών, ενώ οι Φρουροί της Επανάστασης δήλωσαν ότι επιτέθηκαν σε αμερικανικούς στόχους και κατήγγειλαν τα σχόλια του Τραμπ ως «φθαρμένες ψυχολογικές επιχειρήσεις».

«Ακόμη και αν υπάρξει πιθανή αποκλιμάκωση μετά την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ τη Δευτέρα, εκτιμούμε ότι θα υπάρξει ένα κατώτατο όριο τιμών στα 85–90 δολάρια και μια φυσική τάση επιστροφής προς τα 110 δολάρια έως ότου αποκατασταθεί η ομαλή διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ», ανέφερε η Macquarie σε ενημερωτικό σημείωμα προς πελάτες.

Αν τα στενά παραμείνουν ουσιαστικά κλειστά έως το τέλος Απριλίου, το Brent θα μπορούσε να φτάσει ακόμη και τα 150 δολάρια το βαρέλι, σύμφωνα με τη Macquarie.

Στις τελευταίες επιθέσεις κατά ενεργειακών υποδομών στην περιοχή, επλήγησαν γραφείο εταιρείας φυσικού αερίου και σταθμός μείωσης πίεσης στην ιρανική πόλη Ισφαχάν, ενώ βλήμα έπληξε αγωγό φυσικού αερίου που τροφοδοτεί μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στο Χοραμσάρ, μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο Fars.

Για να περιορίσουν την έλλειψη προσφοράς, οι ΗΠΑ ήραν προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό και ιρανικό πετρέλαιο που βρισκόταν ήδη εν πλω. Πηγές της βιομηχανίας ανέφεραν ότι από τότε traders προσφέρουν ιρανικό αργό σε ινδικά διυλιστήρια με premium έναντι του ICE Brent.

Ο εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο οργανισμός βρίσκεται σε διαβούλευση με ασιατικές και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για πιθανές περαιτέρω αποδεσμεύσεις στρατηγικών αποθεμάτων, «εφόσον χρειαστεί».

Ωστόσο, οι αγορές προεξοφλούν διαταραχή στην αγορά τουλάχιστον έως τον Απρίλιο, κάτι που εξακολουθεί να στηρίζει το Brent και να διατηρεί την ανοδική ορμή στον πληθωρισμό, δήλωσε η ανώτερη αναλύτρια αγορών της Phillip Nova, Πριγιάνκα Σαχντέβα.

Στελέχη πετρελαϊκών εταιρειών και υπουργοί Ενέργειας, σε συνέδριο στο Χιούστον, επισήμαναν τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του πολέμου ΗΠΑ–Ισραήλ με το Ιράν στην παγκόσμια οικονομία. Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, υποβάθμισε τη σοβαρότητα της κρίσης.