Ισραήλ: Νέα προειδοποίηση για «νέο κύμα πυραύλων» από τους IDF
AP Photo/Ohad Zwigenberg

24/03/2026 • 06:47
ΔΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ
Το σύστημα αεράμυνας του Ισραήλ ενεργοποιήθηκε μετά την ανίχνευση νέων εισερχόμενων πυραύλων από το Ιράν από τον στρατό, ανέφερε ο στρατός σε μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

«Τα τελευταία λεπτά, η Διοίκηση Εσωτερικού Μετώπου έστειλε προληπτική οδηγία απευθείας στα κινητά τηλέφωνα στις σχετικές περιοχές», ανέφερε ο στρατός.

«Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Ο στρατός έχει δώσει οδηγίες στο κοινό να εισέλθει σε προστατευμένο χώρο και να παραμείνει εκεί μέχρι νεωτέρας.

