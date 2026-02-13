Πετρέλαιο: Με αρνητικό πρόσημο κλείνει και αυτή η εβδομάδα

Ήπιες μεταβολές καταγράφονται την Παρασκευή στις τιμές του πετρελαίου, όμως για δεύτερη σερί βδομάδα το πετρέλαιο κλείνει με απώλειες, ενώ περιορίστηκαν οι ανησυχίες για μια σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent είναι αμετάβλητα (-0,03%) στα 67,51 δολάρια το βαρέλι, μετά από πτώση 2,7% στην προηγούμενη συνεδρίαση. Το αμερικανικό αργό είναι ουσιαστικά και αυτό αμετάβλητο (-0,1%) στα 62,78 δολάρια, μετά από πτώση 2,8%.

Οι τιμές του Brent αναμένεται να υποχωρήσουν κατά 0,8% αυτή την εβδομάδα, ενώ το αμερικανικό αργό αναμένεται να υποχωρήσει κατά 1,1%.

Οι τιμές σημείωσαν άνοδο νωρίτερα αυτή την εβδομάδα λόγω των ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να επιτεθούν στον Ιράν.

Οι τιμές του πετρελαίου είναι χαμηλότερες «εν μέσω ενδείξεων ότι οι ΗΠΑ επιδιώκουν περισσότερο χρόνο για να καταλήξουν σε πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, μειώνοντας το βραχυπρόθεσμο γεωπολιτικό ρίσκο», ανέφερε σε σημείωμά του αναλυτής της IG.

Εκτός από την υποχώρηση των ανησυχιών για σύγκρουση με το Ιράν, η Διεθνής Οργάνωση Ενέργειας προέβλεψε την Πέμπτη στην μηνιαία έκθεσή της ότι η αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης πετρελαίου θα είναι χαμηλότερη από ό,τι αναμενόταν, με την συνολική προσφορά να υπερβαίνει τη ζήτηση.

Υποχωρεί και το αέριο

Με πτώση 1,9% στα 32,34 ευρώ ανά μεγαβατώρα κινείται το πρωί της Παρασκευής η τιμή του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου στο TTF.