Πετρέλαιο: Έπεσε κάτω από τα 100 δολάρια

Συνεχίζονται οι διακυμάνσεις στις τιμές του πετρελαίου, καθώς μετά την άνοδο της Δευτέρας, σήμερα καταγράφεται υποχώρηση λόγω των προσδοκιών για διπλωματική λύση στο Ιράν μετά τις δηλώσεις Βανς.

Συγκεκριμένα, τα futures του Brent για τον Ιούνιο σημειώνουν πτώση 1,4% με την τιμή να διαμορφώνεται στα 97,91 δολάρια το βαρέλι ενώ τα futures στο αμερικανικό αργό για τις παραδόσεις του Μαΐου διαμορφώνονται στα 96,81 δολάρια το βαρέλι καταγράφοντας υποχώρηση 2,3%.

Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζ. Ντ. Βανς, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα επόμενα βήματα στις ειρηνευτικές προσπάθειες ΗΠΑ-Ιράν εξαρτώνται πλέον από την Τεχεράνη, μετά την επιστροφή του από τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακου που δεν κατάφεραν να οδηγήσουν σε κάποια σημαντική εξέλιξη.

«Είτε έχουμε περαιτέρω συζητήσεις, είτε τελικά καταλήξουμε σε συμφωνία, πιστεύω πραγματικά ότι η μπάλα είναι στο ιρανικό γήπεδο, επειδή βάζουμε πολλά στο τραπέζι», δήλωσε ο Βανς σε συνέντευξη στο Fox News.

Αμφότεροι οι δείκτες αναφοράς σημείωσαν άνοδο στην προηγούμενη συνεδρίαση, με το Brent να σημειώνει άνοδο άνω του 4% και το αμερικανικό αργό σχεδόν 3%, αφότου ο αμερικανικός στρατός ξεκίνησε τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Οι αναλυτές της ANZ εκτιμούν ότι περίπου 10 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως προμήθειας αργού έχουν ουσιαστικά απομακρυνθεί από την αγορά, προσθέτοντας ότι ένας παρατεταμένος αποκλεισμός των ΗΠΑ θα μπορούσε να περιορίσει επιπλέον 3 έως 4 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως αποστολών αργού.

«Η αγορά πετρελαίου δεν χρειάζεται πλέον μια κλιμάκωση στη χειρότερη περίπτωση για να δικαιολογήσει υψηλότερα επίπεδα τιμολόγησης. Μόνο οι στενές ισορροπίες αρκούν για να διατηρήσουν την τιμή του Brent κοντά ή πάνω από τα πρόσφατα επίπεδα κατωφλίου», ανέφερε η ANZ σε σημείωμα πελάτη.

Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ, συμπεριλαμβανομένων της Βρετανίας και της Γαλλίας, απέφυγαν να συμμετάσχουν στον αποκλεισμό, υποστηρίζοντας αντ' αυτού το άνοιγμα της ζωτικής σημασίας πλωτής οδού.

Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ, Κρις Ράιτ, άφησε να εννοηθεί ότι οι τιμές του πετρελαίου θα μπορούσαν να κορυφωθούν «τις επόμενες εβδομάδες» μόλις ξαναρχίσουν οι θαλάσσιες μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Ο επικεφαλής του IEA, Φατίχ Μπιρόλ, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ενώ περαιτέρω στρατηγικές απελευθερώσεις πετρελαίου ενδέχεται να μην είναι ακόμη απαραίτητες, ο οργανισμός παραμένει έτοιμος να δράσει εάν χρειαστεί.

Στο μεταξύ, ο Οργανισμός Πετρελαιοεξαγωγικών Χωρών μείωσε την πρόβλεψη για την παγκόσμια ζήτηση για το δεύτερο τρίμηνο κατά 500.000 βαρέλια την ημέρα στην τελευταία μηνιαία έκθεσή του.

Υποχωρεί και το αέριο

Αποκλιμάκωση παρουσιάζουν σήμερα και οι τιμές στο φυσικό αέριο καθώς τα futures υποχωρούν 3,2% στα 44,92 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Τα futures του αερίου σημείωσαν άνοδο 6% στα 46,2 ευρώ ανά MMBtu τη Δευτέρα, ανακάμπτοντας από το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων πέντε εβδομάδων, καθώς ο Πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ μετά από αποτυχημένες συνομιλίες με το Ιράν, επιδεινώνοντας το παγκόσμιο σοκ στον ενεργειακό εφοδιασμό.

Ενώ οι περισσότερες εξαγωγές φυσικού αερίου της Μέσης Ανατολής κατευθύνονται συνήθως προς την Ασία, η παρατεταμένη διακοπή στο Ορμούζ θα εντείνει τον ανταγωνισμό μεταξύ των περιοχών εισαγωγής, ειδικά καθώς η Ευρώπη πρέπει να ξαναγεμίσει τις αποθήκες πριν από τον επόμενο χειμώνα.