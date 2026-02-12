Πετρέλαιο: Άνοδος στις τιμές ελέω Ιράν και πιθανές αναταράξεις στον ανεφοδιασμό

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη το πρωί, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν για την κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν, φοβούμενοι ότι τυχόν επιθέσεις κατά της Τεχεράνης ή της ναυτιλίας μπορούν να οδηγήσουν σε διακοπές του εφοδιασμού.

Τα futures του Brent σημειώνουν άνοδο 0,29% στα 69,59 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό ανεβαίνει επίσης 0,34% στα 64,85 δολάρια το βαρέλι.

Αμφότεροι οι δείκτες έκλεισαν με κέρδη την Τετάρτη, καθώς το Brent κατέγραψε άνοδο 0,87% και το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο άνω του 1,05%, καθώς οι ανησυχίες των επενδυτών για τις εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν επισκίασαν την αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ.

Μια διαρκής άνοδος πάνω από το επίπεδο των 65-66 δολαρίων θα ήταν αποτέλεσμα περαιτέρω κλιμάκωσης της έντασης στη Μέση Ανατολή, ενώ οποιαδήποτε αποκλιμάκωση μπορεί να προκαλέσει γρήγορα ρευστοποιήσεις κερδών προς τα 60-61 δολάρια στο αμερικανικό αργό, δήλωσε αναλυτής της IG.

Η σημαντική αύξηση των αποθεμάτων αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ περιόρισε την άνοδο των τιμών. Τα αποθέματα αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 8,5 εκατομμύρια βαρέλια σε 428,8 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ενέργειας, υπερβαίνοντας κατά πολύ τις προσδοκίες των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για αύξηση 793.000 βαρελιών.

Ως εκ τούτου, οι τιμές του πετρελαίου είναι πιθανό να παραμείνουν σε ανοδική πορεία, υποστηριζόμενες από την κατάσταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, τις αυστηρότερες κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο και τις προσδοκίες για μείωση των εξαγωγών, πρόσθεσε.

Ανοδικά και το αέριο

Άνοδο 1,6% σημειώνουν και τα futures στο φυσικό αέριο με την τιμή να διαμορφώνεται στα 32,68 ευρώ τη μεγαβατώρα.

Οι μετεωρολόγοι επανεξέτασαν το μέγεθος της κακοκαιρίας στις χώρες της βόρειας και ανατολικής Ευρώπης στα τέλη του μήνα, αναστρέφοντας την άνοδο των τιμών του φυσικού αερίου στους κύριους κόμβους της βόρειας Ευρώπης.

Προβλέψεις για έναν πιο ήπιο χειμώνα παρατηρήθηκαν επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες, μειώνοντας την κατανάλωση θέρμανσης στην χώρα και αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα LNG για μεταφορά πέρα από τον Ατλαντικό.

Πρόσφατα στοιχεία έδειξαν ότι οι εξαγωγές LNG των ΗΠΑ αυξήθηκαν σε ρεκόρ 111 εκατομμυρίων τόνων το 2025, εν μέσω υψηλότερης εξαγωγικής ικανότητας των εγκαταστάσεων του Κόλπου και υψηλότερης ζήτησης από την Ευρώπη, καθώς οι χώρες της ΕΕ αποφεύγουν την ρωσική ενέργεια.

Ωστόσο, τα αποθέματα φυσικού αερίου στην Ευρώπη υποχώρησαν κάτω από το όριο χωρητικότητας του 40%, κάτω από τα επίπεδα της αντίστοιχης περιόδου του προηγούμενου έτους.