Πετρέλαιο: Άνοδος 1% μετά την ισραηλινή επίθεση στο Κατάρ

Η επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ με στόχο την ηγεσία της Χαμάς σε συνδυασμό με την προτροπή του Ντόναλντ Τραμπ στην ΕΕ για επιβολή δασμών σε Κίνα και Ινδία προκάλεσε αύξηση στις τιμές του πετρελαίου, παρότι οι αδύναμες προοπτικές της αγοράς καλύπτουν τα κέρδη.

To Brent καταγράφει άνοδο 0,86% στα 66,96 δολάρια το βαρέλι ενώ το αμερικανικό αργό κινείται επίσης ανοδικά 0,93% στα 63,21 δολάρια το βαρέλι.

Η αντίδραση στις τιμές θεωρήθηκε σχετικά περιορισμένη λόγω της συνολικής αδυναμίας της αγοράς, καθώς αρχικά οι δυο δείκτες αυξήθηκαν σχεδόν 2% λίγο μετά την επίθεση, αλλά στη συνέχεια υποχώρησαν.

«Η μέτρια αντίδραση στις τιμές του αργού πετρελαίου σε αυτή την είδηση, μαζί με τον σκεπτικισμό σχετικά με τους ισχυρισμούς του Προέδρου των ΗΠΑ Τραμπ για πιθανή κλιμάκωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο... αφήνει το αργό πετρέλαιο ευάλωτο σε χαμηλότερες τιμές», δήλωσε σε σημείωμά του ο αναλυτής της αγοράς της IG, Τόνι Σικάμορ.

Ο Τραμπ έχει προτρέψει την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς 100% στην Κίνα και την Ινδία ως στρατηγική για να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, σύμφωνα με πηγές.

Η Κίνα και η Ινδία είναι σημαντικοί αγοραστές ρωσικού πετρελαίου, κάτι που έχει βοηθήσει στη στήριξη των ταμείων της Ρωσίας από τότε που ξεκίνησε την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, παρά την έντονη πίεση των κυρώσεων από τις ΗΠΑ.

Οι traders αναμένουν ότι η Fed θα μειώσει τα επιτόκια στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα, κάτι που θα ενισχύσει την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση για πετρέλαιο.

Ωστόσο, τα θεμελιώδη μεγέθη παραμένουν αδύναμα. Η Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ προειδοποίησε ότι οι παγκόσμιες τιμές του αργού πετρελαίου θα δεχθούν σημαντικές πιέσεις τους επόμενους μήνες λόγω της αύξησης των αποθεμάτων καθώς ο ΟΠΕΚ+ αυξάνει την παραγωγή.

Αμετάβλητο το αέριο

Σταθερή παραμένει το πρωί της Τετάρτης η τιμή του φυσικού αερίου (+0,05%) στα 32,95 ευρώ τη μεγαβατώρα.