OPEC+: Συμφωνία για μικρή αύξηση της παραγωγής πετρελαίου τον Δεκέμβριο

Οκτώ χώρες του OPEC+ συμφώνησαν σήμερα να αυξήσουν την παραγωγή πετρελαίου τον Δεκέμβριο κατά 137.000 βαρέλια ημερησίως και στη συνέχεια να σταματήσουν τις αυξήσεις της παραγωγής για το πρώτο τρίμηνο του 2026, αναφέρει ο Οργανισμός Εξαγωγών Πετρελαιοπαραγωγών Χωρών σε ανακοίνωσή του.

Μεσούσης της ανάκτησης των μεριδίων αγοράς, το Ριάντ, η Μόσχα και άλλα έξι μέλη του ΟΠΕΚ+ αύξησαν τις ποσοστώσεις της παραγωγής τους για τον Δεκέμβριο σε διαδικτυακή συνεδρίαση που διεξήχθη σήμερα και ανακοίνωσαν μια παύση για το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι οκτώ συμμετέχουσες χώρες αυξάνουν «την παραγωγή κατά 137.000 βαρέλια την ημέρα» τον Δεκέμβριο σε σχέση με το επίπεδο παραγωγής που απαιτείτο τον Νοέμβριο, προσθέτει ο ΟΠΕΚ+, όπως αναμενόταν από τους αναλυτές.

Τα μέλη του OPEC+ αποφάσισαν επίσης να «αναστείλουν τις αυξήσεις της παραγωγής», οι οποίες λαμβάνουν χώρα κάθε μήνα από τον Απρίλιο, στο πρώτο τρίμηνο του 2026.

Οι νέες δυτικές κυρώσεις εις βάρος της Ρωσίας, μέλους της OPEC+, προσθέτουν προκλήσεις στη στρατηγική, καθώς η Μόσχα ενδέχεται να δυσκολευτεί να αυξήσει περαιτέρω την παραγωγή της μετά τα νέα μέτρα που επέβαλαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία στους κορυφαίους παραγωγούς Rosneft και Lukoil.

Το πρώτο τρίμηνο, το ασθενέστερο της χρονιάς

Οι τιμές του πετρελαίου έπεσαν στο χαμηλότερο επίπεδο πέντε μηνών - περίπου 60 δολάρια το βαρέλι - στις 20 Οκτωβρίου, λόγω ανησυχιών για υπερπροσφορά, αλλά έκτοτε ανέκαμψαν στα 65 δολάρια το βαρέλι, εξαιτίας των ρωσικών κυρώσεων και της αισιοδοξίας για τις συνομιλίες των ΗΠΑ με εμπορικούς εταίρους.

«Η OPEC+ κάνει πίσω - αλλά πρόκειται για υπολογισμένη κίνηση», δήλωσε ο Χόρχε Λεόν από την Rystad. «Οι κυρώσεις στους Ρώσους παραγωγούς έχουν εισαγάγει ένα νέο επίπεδο αβεβαιότητας στις προβλέψεις προσφοράς, και η ομάδα γνωρίζει ότι μια υπερπαραγωγή τώρα θα μπορούσε να στραφεί εναντίον της αργότερα».

«Με το πάγωμα, η OPEC+ προστατεύει τις τιμές, δείχνει ενότητα και κερδίζει χρόνο για να δει πώς θα εξελιχθούν οι κυρώσεις στα ρωσικά βαρέλια», πρόσθεσε ο Λεόν.

Η περίοδος Ιανουαρίου-Μαρτίου είναι το ασθενέστερο τρίμηνο για τη ζήτηση και τις ισορροπίες προσφοράς πετρελαίου, και με το πάγωμα η OPEC+ δείχνει ότι διαχειρίζεται ενεργά την αγορά, δήλωσε η Αμρίτα Σεν από την Energy Aspects.

Ο Τζοβάνι Σταούνοβο της UBS είπε ότι οι τιμές του πετρελαίου είναι απίθανο να μεταβληθούν σημαντικά με το άνοιγμα των αγορών τη Δευτέρα, καθώς η μικρή αύξηση παραγωγής του Δεκεμβρίου είχε ήδη προβλεφθεί.

Η OPEC+ μείωνε την παραγωγή για αρκετά χρόνια μέχρι τον Απρίλιο, με τις περικοπές να κορυφώνονται τον Μάρτιο, φτάνοντας συνολικά τα 5,85 εκατομμύρια βαρέλια ημερησίως.

Οι μειώσεις αποτελούνταν από τρία σκέλη: εθελοντικές περικοπές 2,2 εκατ. βαρελιών ημερησίως, 1,65 εκατ. βαρελιών από οκτώ μέλη και επιπλέον 2 εκατ. βαρέλια ημερησίως από το σύνολο της ομάδας.

Η ομάδα έχει αρχίσει να αίρει σταδιακά τις εθελοντικές περικοπές, ενώ το τελευταίο σκέλος —οι περικοπές που ισχύουν για όλη την ομάδα— αναμένεται να παραμείνει σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του 2026.

Τα οκτώ μέλη της OPEC+ θα συνεδριάσουν ξανά στις 30 Νοεμβρίου, την ίδια ημέρα που θα πραγματοποιηθεί και η πλήρης συνεδρίαση της OPEC+.