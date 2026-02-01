Ο OPEC+ είναι πιθανό να διατηρήσει την προγραμματισμένη παύση στην αύξηση της παραγωγής πετρελαίου για τον Μάρτιο, όταν θα συνεδριάσει αργότερα την Κυριακή, όπως δήλωσαν τρεις εκπρόσωποι της OPEC+ στο Reuters, ακόμη και μετά την άνοδο των τιμών του αργού πετρελαίου σε υψηλά επίπεδα έξι μηνών, λόγω ανησυχιών ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να εξαπολύσουν στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, το οποίο είναι μέλος του OPEC.

Η συνάντηση των οκτώ μελών του OPEC+ πραγματοποιείται καθώς το Brent έκλεισε κοντά στα 70 δολάρια το βαρέλι την Παρασκευή, κοντά στο υψηλό έξι μηνών των 71,89 δολαρίων που έφτασε την Πέμπτη, παρά τις εικασίες ότι η υπερπροσφορά το 2026 θα ωθήσει τις τιμές προς τα κάτω.

Οι οκτώ παραγωγοί - Σαουδική Αραβία, Ρωσία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Καζακστάν, Κουβέιτ, Ιράκ, Αλγερία και Ομάν - αύξησαν τις ποσοστώσεις παραγωγής κατά περίπου 2,9 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα από τον Απρίλιο έως τον Δεκέμβριο του 2025, περίπου το 3% της παγκόσμιας ζήτησης.

Στη συνέχεια, πάγωσαν τις περαιτέρω προγραμματισμένες αυξήσεις για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2026 λόγω της εποχιακά χαμηλότερης κατανάλωσης.

Η συνάντηση της Κυριακής αναμένεται να ξεκινήσει το μεσημέρι σύμφωνα με δύο πηγές και δεν αναμένεται να ληφθούν αποφάσεις για την πολιτική παραγωγής μετά τον Μάρτιο, ανέφεραν πηγές την Παρασκευή.

Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει εκτεταμένες κυρώσεις στην Τεχεράνη, προκειμένου να περιορίσει τα έσοδα από το πετρέλαιο, μια κρίσιμη πηγή χρηματοδότησης του κράτους.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν έχουν έκτοτε εκδηλώσει την προθυμία τους να συμμετάσχουν σε διάλογο, αλλά η Τεχεράνη δήλωσε την Παρασκευή ότι οι αμυντικές της δυνατότητες δεν πρέπει να συμπεριληφθούν σε οποιεσδήποτε συνομιλίες.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν επίσης υποστηριχθεί από τις απώλειες εφοδιασμού στο Καζακστάν, όπου ο πετρελαϊκός τομέας έχει υποστεί μια σειρά διαταραχών τους τελευταίους μήνες. Το Καζακστάν ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι επανεκκινεί σταδιακά το τεράστιο πετρελαϊκό κοίτασμα Tengiz.