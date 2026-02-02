Ο Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία ειδικού αποθεματικού για τις κρίσιμες γαίες, αξίας 12 δισ. δολαρίων

«Σήμερα ξεκινάμε αυτό που θα είναι γνωστό ως Project Vault, ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι αμερικανικές επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι δεν θα πληγούν ποτέ από καμία έλλειψη», δήλωσε ο πρόδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ από τον Λευκό Οίκο, σύμφωνα με το Reuters.

Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία θα συνδυάζει χρηματοδότηση ύψους 10 δισ. δολαρίων από την τράπεζα EXIM και επιπλέον δύο δίσ. δολάρια από τον ιδιωτικό τομέα.

Παράλληλα, ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Νταγκ Μπέργκουμ, δήλωσε ότι εντός της εβδομάδος θα ανακοινωθεί η συμμετοχή 11 επιπλέον χωρών στην πρωτοβουλία.

Νωρίτερα το Bloomberg ανέφερε ότι το σχέδιο αναμένεται να «συνδυάσει» 1,67 τρισ. δολαρίων ιδιωτικών κεφαλαίων με ένα δάνειο 10 δισ. δολαρίων από την Αμερικανική Τράπεζα Εξαγωγών-Εισαγωγών για την προμήθεια και αποθήκευση των ορυκτών για αυτοκινητοβιομηχανίες, εταιρείες τεχνολογίας και άλλους κατασκευαστές.

Το δημοσίευμα σημειώνει πως το σχέδιο είναι παρόμοιο με το υπάρχον αποθεματικό πετρελαίου έκτακτης ανάγκης των ΗΠΑ Ωστόσο, αντί για αργό πετρέλαιο, θα επικεντρωθεί σε ορυκτά — όπως το γάλλιο και το κοβάλτιο — που χρησιμοποιούνται σε προϊόντα όπως iPhone, μπαταρίες και κινητήρες τζετ.

Το αποθεματικό αναμένεται να περιλαμβάνει τόσο σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά όσο και άλλα στρατηγικά σημαντικά στοιχεία που υπόκεινται σε διακυμάνσεις των τιμών τους.

Στο project συμμετέχουν μέχρι στιγμής περισσότερες από δώδεκα εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι General Motors ., Stellantis, Boeing και Google.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν ήδη ένα εθνικό απόθεμα κρίσιμων ορυκτών για την εξυπηρέτηση της αμυντικής βιομηχανικής βάσης της χώρας, αλλά δεν διαθέτουν απόθεμα για τις ανάγκες των πολιτών. Υπό την προεδρία του Τραμπ, οι ΗΠΑ έχουν επίσης λάβει το σπάνιο μέτρο να επενδύσουν άμεσα σε εγχώριες εταιρείες ορυκτών για να ενισχύσουν την παραγωγή και την επεξεργασία σπάνιων γαιών στη χώρα.

Το project θα προσφέρει στους συμμετέχοντες έναν τρόπο να προστατεύσουν τις επιχειρήσεις τους από τις διακυμάνσεις των τιμών βασικών υλικών, χωρίς να χρειάζεται να διατηρούν τα δικά τους αποθέματα.

Αυτού του είδους οι διακυμάνσεις μπορούν να εκθέσουν τις εταιρείες σε τεράστια αστάθεια στις βασικές πρώτες ύλες, η οποία μπορεί να προκαλέσει χάος στους ισολογισμούς τους. Για παράδειγμα, το νικέλιο σημείωσε ιστορική άνοδο των τιμών λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.