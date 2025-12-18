Μικρές απώλειες για τον χρυσό, με την προσοχή στον πληθωρισμό των ΗΠΑ

Ήπιες πιέσεις σημειώνονται στις τιμές του χρυσού για την Πέμπτη, με την προσοχή των επενδυτών στραμμένη στις ανακοινώσεις για τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ και τις αποφάσεις των κεντρικών τραπεζών για τη νομισματική πολιτική στην Ευρώπη.

Μετά από τις 08:00 της Πέμπτης (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού υποχωρούσαν 0,26% στα 4.362 δολάρια ανά ουγγιά.

Η spot τιμή του χρυσού έχανε 0,16% στα 4.331 δολάρια ανά ουγγιά.

Το μεσημέρι της Πέμπτης αναμένονται να ανακοινωθούν τα στοιχεία για την πορεία του πληθωρισμού στις ΗΠΑ κατά τον Νοέμβριο, με τα δεδομένα να αναμένεται να «δείξουν» στο κατά πόσο η τρέχουσα νομισματική πολιτική της ομοσπονδιακής τράπεζας (Fed) αποδίδει ως προς την αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Υπενθυμίζεται πως οι επενδυτές αναμένουν το «μάζεμα» των μακροοικονομικών ανακοινώσεων από τις ΗΠΑ ενόψει και των πρώτων μηνών του 2026 προκειμένου να εκτιμήσουν το κατά πόσο αυτά μπορούν να οδηγήσουν την Fed προς την περαιτέρω χαλάρωση της νομισματικής της πολιτικής μέσα στο επόμενο έτος.

Υπενθυμίζεται πως ο χρυσός παραδοσιακά ωφελείται από ένα περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων στις ΗΠΑ.

Εξάλλου, η Τράπεζα της Αγγλίας (BoE) και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα ανακοινώσουν το μεσημέρι τις τελευταίες αποφάσεις τους επί της νομισματικής τους πολιτικής για το 2025. Η προσοχή των αναλυτών θα εστιάσει στις εκτιμήσεις των δύο οργανισμών για την πορεία της βρετανικής και της ευρωπαϊκής οικονομίας κατά τους επόμενους μήνες.