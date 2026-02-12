Μέταλλα: Πιέζει τις τιμές το ενισχυμένο δολάριο - Μικρή υποχώρηση σε χρυσό και ασήμι

Πτωτικά κινούνται οι τιμές σε χρυσό και ασήμι λόγω της ενίσχυσης του δολαρίου μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για την απασχόληση στις ΗΠΑ τον Ιανουάριο η οποία κατέγραψε αύξηση.

Παράλληλα, οι επενδυτές περιμένουν τα στοιχεία για τον πληθωρισμό που θα δημοσιευθούν την Παρασκευή για περισσότερες ενδείξεις σχετικά με τη νομισματική πολιτική της Fed.

Στη spot αγορά η τιμή του χρυσού υποχωρεί κατά 0,56% στα 5.056,38 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ την Τετάρτη έκλεισε με άνοδο άνω του 1%.

Τα futures του χρυσού στις ΗΠΑ υποχωρούν 0,24% στα 5.086,20 δολάρια ανά ουγγιά.

«Η έκθεση για την απασχόληση, που οδήγησε σε μια μικρή μείωση των προσδοκιών για μείωση των επιτοκίων από τη Fed, μπορεί να έχει παίξει ρόλο στην υποτονική κίνηση του χρυσού», δήλωσε στρατηγικός αναλυτής στην OCBC.

Η αύξηση της απασχόλησης στις ΗΠΑ επιταχύνθηκε απροσδόκητα τον Ιανουάριο και το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 4,3%, αν και η μεγαλύτερη αύξηση των μισθών σε 13 μήνες πιθανώς υπερβάλλει την υγεία της αγοράς εργασίας, καθώς οι αναθεωρήσεις έδειξαν ότι η οικονομία πρόσθεσε μόνο 181.000 θέσεις εργασίας το 2025 αντί για τις 584.000 που είχαν εκτιμηθεί προηγουμένως.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα την εβδομαδιαία έκθεση για τις αιτήσεις ανεργίας την Πέμπτη και τα στοιχεία για τον πληθωρισμό την Παρασκευή, για περισσότερες ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed.

Το ασήμι στη spot αγορά υποχωρεί κατά 1,1% στα 83,44 δολάρια ανά ουγγιά, μετά από άνοδο 4% την Τετάρτη.

Η τιμή της πλατίνας υποχωρεί κατά 0,8% στα 2.113,79 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ το παλλάδιο σημειώνει άνοδο 0,9% στα 1.715,30 δολάρια.