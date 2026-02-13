Μέταλλα: Επανακάμπτουν χρυσός και ασήμι

Οι τιμές του χρυσού καταγράφουν άνοδο την Παρασκευή, ενώ το ασήμι σημειώνει επίσης άνοδο, μετά την πτώση κατά περίπου 10% στην προηγούμενη συνεδρίαση, με τις τιμές των μετάλλων πάντως να παραμένουν ευάλωτες μετά την έντονη πτώση στις αρχές του μήνα.

Η αβεβαιότητα σχετικά με τις μελλοντικές μειώσεις των επιτοκίων στις ΗΠΑ επηρέασε σημαντικά τις τιμές των μετάλλων, ειδικά μετά τα στοιχεία που έδειξαν κάποια σημάδια ανθεκτικότητας στην αγορά εργασίας τον Ιανουάριο.

Το δολάριο ανέκαμψε από τα εβδομαδιαία χαμηλά επίπεδα μετά την ανακοίνωση των στοιχείων για τις μη γεωργικές μισθοδοσίες την Τετάρτη.

Ο χρυσός στη spot αγορά σημειώνει άνοδο 0,6% στα 4.953,39 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ τα futures κινούνται ανοδικά κατά 0,5% στα 4.974,60 δολάρια/ουγγιά. Οι τιμές στη spot αγορά υποχώρησαν πάνω από 3% στην προηγούμενη συνεδρίαση.

Η τιμή του ασημιού κινείται ανοδικά 1,8% στα 76,62 δολάρια/ουγγιά, ενώ η τιμή της πλατίνας ανακάμπτει πάνω από τα 2.000 δολάρια/ουγγιά, μετά από τις σημαντικές απώλειες που σημείωσε στην προηγούμενη συνεδρίαση.

«Η αγορά (των πολύτιμων μετάλλων) θα συνεχίσει τελικά να παρουσιάζει ανοδική τάση με την πάροδο του χρόνου, αλλά σίγουρα με τις αυξανόμενες διακυμάνσεις και αυτά τα μεγάλα επίπεδα που προσφέρουν, ξέρετε, κάποιου είδους δείκτες για το πού μπορεί να βρίσκεται η θέση, οι μεγάλες διακυμάνσεις σίγουρα επιταχύνουν αυτές τις κινήσεις», δήλωσε ανώτερος αναλυτής αγοράς της Capital.com.

Ο χρυσός δέχτηκε επίσης πιέσεις μετά τα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη και έδειξαν ότι η αγορά εργασίας των ΗΠΑ ξεκίνησε το 2026 σε πιο σταθερή βάση από το αναμενόμενο, ενισχύοντας την άποψη ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής ενδέχεται να διατηρήσουν τα επιτόκια σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα στοιχεία για τον πληθωρισμό, που θα δημοσιευθούν αργότερα σήμερα, για περισσότερες ενδείξεις σχετικά με την πορεία της νομισματικής πολιτικής της Fed, με δύο μειώσεις κατά 25 μονάδες βάσης να έχουν ήδη τιμολογηθεί για φέτος, με την πρώτη να αναμένεται τον Ιούνιο.