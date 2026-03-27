Μέταλλα: Αρνητικό το πρόσημο της εβδομάδας για τον χρυσό παρά τη σημερινή άνοδο

Με απώλειες 1,3% κλείνει σε επίπεδο εβδομάδας ο χρυσός, παρά τη σημερινή άνοδο, ενώ την Πέμπτη οι απώλειες άγγιξαν το 3%.

Ο χρυσός στη spot αγορά σημειώνει άνοδο 1,48% στα 4.444,68 δολάρια ενώ τα futures κινούνται ανοδικά 1,46% στα 4.440 δολάρια ανά ουγγιά.

Ανοδικά κινείται και το ασήμι που τις περασμένες μέρες κατέγραψε μεγαλύτερες απώλειες. Συγκεκριμένα, στη spot αγορά κερδίζει 2,4% στα 69,61 δολάρια ανά ουγγιά ενώ τα futures σημειώνουν άνοδο 2,5% στα 69,68 δολάρια.

Η άνοδος στα μέταλλα σήμερα οφείλεται στην αποδυνάμωση του δολαρίου αλλά και στην άμβλυνση των γεωπολιτικών εντάσεων μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για πρόοδο στις συνομιλίες με το Ιράν.

Ενώ η χαλάρωση των εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης έχει περιορίσει τα κέρδη, η παρατεταμένη αβεβαιότητα σχετικά με την πορεία της σύγκρουσης και τον ευρύτερο οικονομικό της αντίκτυπο συνεχίζει να παρέχει υποκείμενη στήριξη στον χρυσό.

Στα άλλα μέταλλα, η πλατίνα καταγράφει άνοδο κατά 1,7% στα 1.870,80 δολάρια/ουγγιά ενώ το παλλάδιο κινείται ανοδικά 3,6% στα 1.407 δολάρια.