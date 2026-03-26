Nέες σημαντικές απώλειες σε χρυσό και ασήμι

Μεγάλη πτώση σημειώνουν την Πέμπτη οι τιμές του χρυσού και του ασημιού, με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή να συνεχίζει να αυξάνει τις πιθανότητες για σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής των ισχυρών κεντρικών τραπεζών, που παραδοσιακά «διώχνει» τους επενδυτές από τα πολύτιμα μέταλλα.

Μετά από τις 19:00 (ώρα Ελλάδας), τα futures του χρυσού -παράδοσης Ιουνίου- έπεφταν 3,7% στα 4.415 δολάρια ανά ουγγιά, ενώ στην spot αγορά ο χρυσός υποχωρούσε 2,6% στα 4.386 δολάρια.

Τα συμβόλαια του ασημιού -παράδοσης Μαΐου- έπεφταν 6,6% στα 67,83 δολάρια ενώ στην spot αγορά το ασήμι διολίσθαινε 4,9% στα 67,74 δολάρια.

Οι αναλυτές συνεχίζουν να έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στον πόλεμο μεταξύ του Ιράν και των ΗΠΑ - Ισραήλ, ενώ την Παρασκευή εκπνέει η αναστολή πέντε ημερών που έχει ανακοινώσει ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, για επιθέσεις σε ενεργειακές εγκαταστάσεις του Ιράν.

Υπό τον φόβο κλιμάκωσης της σύγκρουσης και των επιπτώσεων που αυτή μπορεί να έχει στην περαιτέρω αύξηση του ενεργειακού κόστους, το ενδιαφέρον βρίσκεται στις επόμενες κινήσεις των ισχυρών κεντρικών τραπεζών και κυρίως στο πως θα διαμορφωθούν τα επιτόκια στις ΗΠΑ, την ώρα που ήδη οι τιμές των καυσίμων αρχίζουν και «δαγκώνουν» τους καταναλωτές στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.

Τα υψηλότερα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα επιτόκια τείνουν να επιβαρύνουν την ελκυστικότητα των περιουσιακών στοιχείων όπως ο χρυσός.

Τι λένε οι αναλυτές

Οι αγορές δίνουν 58,1% πιθανότητες για το ότι η ομοσπονδιακή τράπεζα (Fed) θα διατηρήσει τα επιτόκια της στα σημερινά επίπεδα μέχρι το τέλος του 2026, σύμφωνα με το FedWatch του CME Group. Την Τετάρτη οι εν λόγω πιθανότητες ήταν στο 72,2%.

Αντίθετα, οι αναλυτές δίνουν 32,8% πιθανότητες για μια αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης (έναντι 18,5% την Τετάρτη).

«Βραχυπρόθεσμα, ο χρυσός διαπραγματεύεται εντός ενός καθορισμένου εύρους. Η αγορά πρέπει να ξεπεράσει τα 4.500 δολάρια και να διατηρηθεί σε αυτό το επίπεδο για να αλλάξει η τάση. Μέχρι να συμβεί αυτό, οι αναρτήσεις μπορούν ακόμα να συναντήσουν αντίσταση και να μετατραπούν σε ευκαιρίες πώλησης», δήλωσε ο πρόεδρος της American Hartford Gold, Μαξ Μπέκερ, στο Investing.com.

Ο χρυσός επιβαρύνεται από τις ανησυχίες για υψηλότερα επιτόκια και πληθωρισμό, δήλωσε στο CNBC ο Τζιμ Βίκοφ, ανώτερος αναλυτής της Kitco Metals.

«Εάν η σύγκρουση συνεχιστεί, οι τιμές θα μπορούσαν να πέσουν κάτω από τα 4.000 δολάρια, ενώ μια εκεχειρία και ανανεωμένες ελπίδες για μείωση των επιτοκίων θα μπορούσαν να τις ανεβάσουν ξανά προς τα 5.000 δολάρια. Στο μέλλον, η αγορά χρυσού θα συνεχίσει να παρακολουθεί τα πρωτοσέλιδα, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εκθέσεις για τον πληθωρισμό», πρόσθεσε.